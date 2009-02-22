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۴ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۵۱

هفته بیست و ششم لیگ برتر/

قطار قهرمانی منچستریونایتد سریع السیر است / پیروزی برابر بلکبرن

قطار قهرمانی منچستریونایتد سریع السیر است / پیروزی برابر بلکبرن

تیم فوتبال منچستریونایتد دیشب با برتری مقابل بلکبرن، یک گام دیگر به قهرمانی رقابت های این فصل لیگ برتر نزدیک شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد دشب در چارچوب هفته بیست و ششم رقابت های لیگ برتر با نتیجه 2 بر یک مقابل میهمان خود بلکبرن به برتری رسید. این دهمین برد متوالی صدرنشین رقابت های لیگ برتر به حساب می آید.

برای من یونایتد در این دیدار وین رونی (23) و کریستیانو رونالدو(60) گلزنی کردند و تک گل بلکبرن توسط کروز در دقیقه 32 به ثمر رسید.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* آرسنال صفر - ساندرلند صفر
* بولتون 2 - وستهام یک
* میدلزبرو صفر- ویگان صفر
* استوک سیتی 2- پورتسموث 2

این رقابت ها امشب با بازی های زیر پیگیری می شود:
* فولهام - وست برومویچ
* لیورپول - منچسترسیتی
* نیوکاسل - اورتون

جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 62 امتیاز
2- لیورپول 54 امتیاز(یک بازی کمتر)
3- چلسی 52 امتیاز
4- آستون ویلا 51 امتیاز
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18-بلکبرن 23 امتیاز(یک بازی کمتر)
19- میدلزبرو 23 امتیاز
20- وست بروم 22 امتیاز(یک بازی کمتر)

کد مطلب 838040

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