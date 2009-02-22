قطار قهرمانی منچستریونایتد سریع السیر است / پیروزی برابر بلکبرن

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد دشب در چارچوب هفته بیست و ششم رقابت های لیگ برتر با نتیجه 2 بر یک مقابل میهمان خود بلکبرن به برتری رسید. این دهمین برد متوالی صدرنشین رقابت های لیگ برتر به حساب می آید.

برای من یونایتد در این دیدار وین رونی (23) و کریستیانو رونالدو(60) گلزنی کردند و تک گل بلکبرن توسط کروز در دقیقه 32 به ثمر رسید.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* آرسنال صفر - ساندرلند صفر

* بولتون 2 - وستهام یک

* میدلزبرو صفر- ویگان صفر

* استوک سیتی 2- پورتسموث 2

این رقابت ها امشب با بازی های زیر پیگیری می شود:

* فولهام - وست برومویچ

* لیورپول - منچسترسیتی

* نیوکاسل - اورتون



جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 62 امتیاز

2- لیورپول 54 امتیاز(یک بازی کمتر)

3- چلسی 52 امتیاز

4- آستون ویلا 51 امتیاز

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18-بلکبرن 23 امتیاز(یک بازی کمتر)

19- میدلزبرو 23 امتیاز

20- وست بروم 22 امتیاز(یک بازی کمتر)