قطار قهرمانی منچستریونایتد سریع السیر است / پیروزی برابر بلکبرن

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد دشب در چارچوب هفته بیست و ششم رقابت های لیگ برتر با نتیجه 2 بر یک مقابل میهمان خود بلکبرن به برتری رسید. این دهمین برد متوالی صدرنشین رقابت های لیگ برتر به حساب می آید.
برای من یونایتد در این دیدار وین رونی (23) و کریستیانو رونالدو(60) گلزنی کردند و تک گل بلکبرن توسط کروز در دقیقه 32 به ثمر رسید.
در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* آرسنال صفر - ساندرلند صفر
* بولتون 2 - وستهام یک
* میدلزبرو صفر- ویگان صفر
* استوک سیتی 2- پورتسموث 2
این رقابت ها امشب با بازی های زیر پیگیری می شود:
* فولهام - وست برومویچ
* لیورپول - منچسترسیتی
* نیوکاسل - اورتون
جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 62 امتیاز
2- لیورپول 54 امتیاز(یک بازی کمتر)
3- چلسی 52 امتیاز
4- آستون ویلا 51 امتیاز
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18-بلکبرن 23 امتیاز(یک بازی کمتر)
19- میدلزبرو 23 امتیاز
20- وست بروم 22 امتیاز(یک بازی کمتر)
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