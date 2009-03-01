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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۳۳

دکتر مردوخی در گفتگو با مهر:

بحران اقتصادی جهان ارمغان دنیای سرمایه داری است

بحران اقتصادی جهان ارمغان دنیای سرمایه داری است

سنندج - خبرگزاری مهر: استاد اقتصاد دانشگاه های کشور بحران اقتصادی در جهان را ارمغان دنیای سرمایه داری دانست و افزود: متاسفانه اقتصاد سرمایه داری همیشه با بحران مواجه بوده و امروز شرایط به گونه ای است که این بحران به تمامی کشورهای جهان سرایت کرده است.

دکتر بایزید مردوخی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در طول یکصد سال گذشته اقتصاد جهان بیش از 400 بحران را پشت سر گذاشته است و متاسفانه این بحرانها در مقاطع مختلف زمانی آثار و نتایج متفاتی از جمله سقوط دولتها را نیز به دنبال داشته که به گزارش صندوق بین المللی پول بحران کنونی در جهان در 80 سال گذشته بی سابقه بوده و به مراتب نیز گستره آن بیشتر و مهار آن مشکلتر خواهد بود.

وی ادامه داد: بحران مالی کنونی در جهان که هر روز بر دامنه و گستره آن افزوده می شود ابتدا در بخش بازارهای مالی به ویژه بانکها به وجود آمد و هم اکنون نیز بخشهای تولیدی و صنعتی را با چالشهای مختلفی مواجه کرده است.

استاد اقتصاد دانشگاه های کشور بیان داشت: با توجه به نفوذ بحران مالی و اقتصادی در واحدهای بزرگ تولیدی در کشورهای مختلف هر روز اخبار جدیدی در خصوص بیکاری و افزایش نرخ تورم شنیده می شود که هر آنچه دامنه این مشکلات بیشتر شود به مراتب نیز کنترل آن بسیار سخت خواهد بود.

مردوخی گفت: شاید یکی دیگر از دلایل اصلی بحران مالی در جهان ناشی از توجه بیش از حد مردم به تجارت برای افزایش سرمایه باشد و دیگر عامل مهم در وقوع این مشکل را باید در سیاستهای جاری در بانک ها و موسسات مالی کشور آمریکا جستجو کرد.

وی خاطرنشان کرد: هر آنچه که این بحران مالی در جهان ادامه پیدا کند به مراتب نفوذ آن در اقتصاد سایر کشورها از جمله ایران بیشتر خواهد بود و باید برای مقابله با عواقب آن برنامه ریزی مدونی را در پیش گرفت.

استاد اقتصاد دانشگاه های کشور یادآور شد: اگر امروز با برنامه ریزی مناسب برای مقابله با بحران مالی در جهان تلاش نشود در آینده نتایج منفی را در تولید و اقتصاد کشورمان به دنبال خواهد داشت.

کد مطلب 838051

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