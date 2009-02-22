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۴ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۴۴

از سوی وزارت بهداشت اعلام شد:

آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی از 10 اسفند ماه

آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی از 10 اسفند ماه

مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت زمان و نحوه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی 89 - 88 را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد از روز 10 اسفند ماه جاری به صورت اینترنتی آغاز می شود و تا 25 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

همچنین مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت روزهای 26 تا 28 اسفند را به منظور ویرایش و تصحیح اطلاعات ثبت نام اعلام کرده است.

برای نخستین بار در مراحل ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی، ارسال مدارک به صورت اینترنتی انجام می گیرد.

داوطلبان در سال آینده و بر اساس زمان اعلام شده از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی می توانند مدارک مورد نیاز به صورت اسکن شده برای شرکت در آزمون ارائه کنند.

پذیرش دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی 89 - 88 در خرداد ماه سال آینده در 46 رشته و 33 دانشگاه و مرکز آموزشی صورت می گیرد.

کد مطلب 838059

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