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۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۱۴

سفر تیم اف بی آی به پاکستان درباره حملات بمبئی

سفر تیم اف بی آی به پاکستان درباره حملات بمبئی

تیم هفت نفره اف بی آی ( پلیس فدرال آمریکا) به منظور دنبال کردن نتایج تحقیقات انجام شده از سوی مقامات پاکستانی درباره حملات بمبئی طی چند روز آینده به اسلام آباد سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پرس تراست آو ایندیا، منابع دیپلماتیک گفتند که سفر این تیم اف بی آی از سوی دفتر وزارت خارجه پاکستان اعلام شده است.

این منابع به پرس تراست آو ایندیا گفتند که تیم اف بی آی با مقامات اجرای قانون پاکستان درباره یافته های آنها در طول انجام تحقیقات خود از حملات تروریستی بمبئی گفتگو خواهند کرد.

پاکستان، سی سئوال درباره مدارک ارائه شده از سوی هند درباره دست داشتن عوامل پاکستانی در واقعه بمبئی مطرح کرده، اما هنوز پاسخی نگرفته است.

حمله تروریستی به چند هتل بین المللی هند در بمبئی در اواخر سال گذشته که صدها کشته در پی داشت، روابط دهلی و اسلام آباد را به چالش کشاند.

کد مطلب 838075

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