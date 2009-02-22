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۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۴۹

اختصاصی/ با دستور رئیس جمهوری،

رادان : طرح امنیت اجتماعی با قوت بیشتری دنبال می شود

رادان : طرح امنیت اجتماعی با قوت بیشتری دنبال می شود

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور با تقدیر از دغدغه های فرهنگی و حمایت های همیشگی رئیس جمهوری از طرح امنیت اجتماعی گفت: با عملی شدن دستور اخیر ایشان مبنی بر لزوم فعالیت نهادهای فرهنگی در انجام وظایف قانونی شان در این ارتباط ، قطعا اجرای طرح امنیت اجتماعی با قوت بیشتری ادامه می یابد.

سرتیپ احمد رضا رادان درگفتگو با مهر با اعلام این مطلب گفت: « همه قوا و مسئولان به تامین حداکثری امنیت عمومی و برداشته شدن عوامل مخل آسایش ، بهداشت روانی و حقوق اجتماعی شهروندان اهتمام دارند و با توجه به اجماعی که در این زمینه وجود دارد این طرح تا زمانیکه دغدغه های مردم درباره موضوعاتی نظیر امنیت و آسایش اجتماعی و روانی آنها کاملا حل نشده باشد، ادامه دارد و نیروی انتظامی برای اجرای آن با قانون شکنان و افراد شرور هیچگاه با ملایمت برخورد نمی کند.»

این اظهارات در حالی از سوی سرتیپ رادان مطرح می شود که پیرو مباحث مطرح شده در برخی رسانه ها ، معاون اول قوه قضاییه هم روز پنجشنبه گذشته با تاکید بر اینکه "همه دستگاه ها در اجرای طرح امنیت اجتماعی اتفاق نظر دارند" گفته بود: در لزوم اجرای طرح امنیت اجتماعی هیچ تردیدی وجود ندارد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور در ادامه گفت: « علاوه بر حفظ حقوق شهروندان و مقابله با مزاحمین مردم که هداف اصلی این طرح است ، یکی دیگر از دلایل اجرای طرح امنیت اجتماعی نگرانی مسئولان از افزایش کم سابقه ناهنجاریهایی نظیر بد حجابی بود و در این راه به نظر می رسد نیروی انتظامی و صداو سیما  به وظایف خود بهتر عمل کرده اند.»

سرتیپ رادان اظهار داشت: « خوشبختانه رئیس جمهور نیز این موضوع را مورد توجه ویژه قرار دادند و از همان ابتدا به حمایت از این طرح پرداختند و امیدواریم با دستوری که اخیراً صادر کردند نهادهای فرهنگی هم در اجرا طرح امنیت اجتماعی به وظایف خود درست عمل کنند. »

بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط مراکز نظر سنجی اجرای طرح امنیت اجتماعی باعث افزایش 17 درصدی احساس امنیت  در سراسر کشور و رضایت 94 درصدی مردم را به همراه داشته است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی در پایان خاطر نشان کرد: «دستور اخیر رئیس جمهور به نهادهای فرهنگی باعث خواهد شد تا با ورود این نهادها به اجرای طرح امنیت اجتماعی، ابعاد اجرایی این طرح کاملتر شود و نیروی انتظامی در اجرای آن تنها نباشد.»

کد مطلب 838081

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