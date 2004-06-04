اجراي طرح ارتقاي شغلي اختلاف حقوق كارمندان و معلمان را از بين مي برد

شهاب الدين غندالي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : بر اساس مصوبه دولت با اجراي طرح ارتقاء شغلي معلمان به حقوق معلم ارشد كه شامل حال اكثر معلمان مي شود 20 درصد افزايش حقوق به اضافه فوق العاده شغل و فوق العاده جذب ، به حقوق معلم خبره 35 درصد و به حقوق معلم عالي 50 درصد افزايش حقوق به اضافه فوق العاده شغل و فوق العاده جذب اضافه مي شود.

وي درباره دليل اختلاف ميانگين دريافتي حقوق كاركنان دولت و معلمان ، گفت : از 18 ماه پيش طرح ارتقاء شغلي در ساير وارتخانه ها و ادارات به اجرا در آمده بود در حالي كه اين طرح براي اجرا شدن در وزارت آموزش و پرورش با توجه به اينكه حدود 90 درصد از نيروهاي آن معلم هستند نياز به بازبيني داشت، به همين دليل ديرتر از ساير وزارتخانه ها به تصويب رسيد ، ضمن اينكه در وزارت آموزش و پرورش افرادي كه از حداقل حقوق برخوردار بودند آمار زيادي داشتند.

معاون مالي و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينكه لايحه مديريت خدمات جايگزين نظام هماهنگ پرداخت حقوق و قانون استخدام كشوري مي شود ، گفت : با تصويب لايحه مديريت خدمات هيچ خللي در روند اجراي طرح ارتقاء شغلي ايجاد نمي شود.