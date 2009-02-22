به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم سینمایی به کارگردانی بوریس خلبنیکوف و الکسی پوپو گربسکی تولید سال 2003 روسیه و مدت زمان آن 100 دقیقه است. گلب پوسکپالیس، ایگور چرنیه‌ویچ، ورا ساندریکینا و ولادیمیر کوچرنکو در "کاکتبل" نقش‌آفرینی می‌کنند که اولین بار در جشنواره بین‌المللی فیلم مسکو به نمایش درآمد و برنده جایزه ویژه هیئت داوران شد.

داستان درباره یک مهندس هوانوردی بیوه است که شغل خود را از دست داده و به امید آغاز یک زندگی جدید همراه پسرش از مسکو به شهر کاکتبل در دریای سیاه سفر می‌کند و ...



این فیلم در جشنواره‌های سینمایی مختلف از جمله کارلووی واری، تورنتو، هنگ‌کنگ، بوئنوس آیرس، استانبول، کن، کپنهاگ و ... به نمایش درآمد. "کاکتبل" اولین فیلم بلند خلبنیکوف فیلمساز 37 ساله روس است.