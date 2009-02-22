خبرهای کوتاه از حوزه هنری آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، دومین شماره ماهنامه ادبی جمله ویژه بهمن و اسفندماه سال جاری در حوزه هنری آذربایجان غربی منتشر شد.

در این شماره ادبیات پس از انقلاب اسلامی در ایران مورد نقد و بررسی قرار گرفته و اشعار و داستانهای شاعران و نویسندگان جوان حوزه هنری در 26 صفحه به چاپ رسیده است.

تشویق نویسندگان جوان در ارائه آثار ادبی فاخر و ارتقا سطح علمی ادبیات استان از اهداف انتشار این مجله است.

کارگاه آموزش داستان نویسی در حوزه هنری استان آغاز به کار کرد

دومین کارگاه آموزش داستان نویسی به همت واحد ادبیات حوزه هنری آذربایجان غربی از ابتدای ماه جاری در ارومیه کار خود را آغاز کرد.

آموزش شیوه های داستان نویسی، نقد آثار ادبی این حوزه و مروری بر آثار بزرگان ادبیات ایران و جهان از برنامه های این کارگاه است.

کارگاه داستان نویسی روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت 16 الی 18 در محل ساختمان شماره 2 حوزه هنری برگزار می شود.

تولید فیلم داستانی نگاه در حوزه هنری آذربایجان غریب به پایان رسید

مراحل تولید فیلم داستانی نگاه در مدت 5 روز در ارومیه به پایان رسید.

فیلم داستانی نگاه به نویسندگی و کارگردانی رضا خوفی در مدت 10 دقیقه با صرف هزینه ای بالغ بر 10 میلیون ریال تولید شده است، این فیلم موضوعی اجتماعی دارد و زندگی یک جانباز شیمیایی را به تصویر می کشد.

پیشینه تولید فیلم کوتاه در حوزه هنری آذربایجان غربی به چهار سال پیش برمی گردد و طی این مدت 17 عنوان فیلم در این حوزه تولید شده است.