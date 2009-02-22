دستگاههای اجرایی در ترویج فرهگ صرفه جویی پیشرو باشند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمود زاده صبح یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان افزود: موضوع صرفه جویی و الگوی بهینه مصرف از مباحث شورای فرهنگ عمومی بوده و دستگاهها باید راهکارهای مفید و برنامه های آینده خود را در این زمینه بازگو کنند.



وی اظهار داشت: آموزش کودکان و نوجوانان در این زمینه بسیار مفید بوده و آنان می توانند مروجین صرفه جویی در خانواده های خود باشند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای برنامه ریزی صحیح و منظم لازمه ترویج فرهنگ صرفه جویی در جامعه ایرانی است و یک گام بلند برای توسعه و پیشرفت جوامع در هر دوره ای، اعتدال در مصرف، جلوگیری از اسراف و ترویج فرهنگ درست مصرف کردن در میان کودکان و جوانان است.



وی با تاکید بر استفاده از نرم افزار الکترونیکی برای ترویج فرهنگ صرفه جویی بیان داشت: هر چه حرکت ما به سمت دولت الکترونیک بیشتر باشد دستاوردهای بیشتری دراین زمینه خواهیم داشت.

وی عنوان کرد: دانشگاهها به عنوان مراکز پژوهشی در ارائه شیوه های جدید در موضوع صرفه جویی تلاش کنند و دستگاههای اجرایی نیز از پتانسیل دانشگاهها در این زمینه بیشتر استفاده کنند.