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۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۰۷

پایگاه "خیمه" با تمرکز بر قیام عاشورا راه‌اندازی شده است

پایگاه "خیمه" با تمرکز بر قیام عاشورا راه‌اندازی شده است

پایگاه اطلاع رسانی "خیمه نیوز" با محتوای عاشورا، امام حسین(ع) و مناسک آئینی فعال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اطلاع رسانی خیمه با حمایت مرکز مطالعات راهبردی خیمه و با رویکرد مذهبی،علمی، توصیفی، ترویجی، فرهنگی و با موضوع تخصصی امام حسین(ع)، عاشورا و مناسک آیینی و تمام موضوعات مرتبط، فعالیت می کند.

محققین، پژوهشگران، نویسندگان عرصه عاشورا، مدیران و مسئولین تشکل‌های دینی، وعاظ، منبری‌ها، مداحان، مدیران و مسئولین فرهنگی کشور می توانند به عنوان مخاطب این سایت از بخشهای مختلف آن بهره مند شوند.

ارتقای سطح فکری و آگاهی جامعه در مورد موضوعات مرتبط با عاشورا ، غنابخشی فکری و محتوایی مجالس و مراسم سوگواری ، صیانت از روشهای اصیل و سنتی، زدودن خرافات و انحرافات از برنامه های مذهبی، ساماندهی و تقویت هیأتهای مذهبی، مداحان، مدیحه سرایان و نهادهای متصدی امر عزاداری از جمله اهدافی است که برای فعالیت پایگاه اطلاع رسانی خیمه در نظر گرفته شده است.

این سایت در آدرس خیمه نیوز قابل دسترسی است.

کد مطلب 838141

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