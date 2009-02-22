به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اطلاع رسانی خیمه با حمایت مرکز مطالعات راهبردی خیمه و با رویکرد مذهبی،علمی، توصیفی، ترویجی، فرهنگی و با موضوع تخصصی امام حسین(ع)، عاشورا و مناسک آیینی و تمام موضوعات مرتبط، فعالیت می کند.

محققین، پژوهشگران، نویسندگان عرصه عاشورا، مدیران و مسئولین تشکل‌های دینی، وعاظ، منبری‌ها، مداحان، مدیران و مسئولین فرهنگی کشور می توانند به عنوان مخاطب این سایت از بخشهای مختلف آن بهره مند شوند.

ارتقای سطح فکری و آگاهی جامعه در مورد موضوعات مرتبط با عاشورا ، غنابخشی فکری و محتوایی مجالس و مراسم سوگواری ، صیانت از روشهای اصیل و سنتی، زدودن خرافات و انحرافات از برنامه های مذهبی، ساماندهی و تقویت هیأتهای مذهبی، مداحان، مدیحه سرایان و نهادهای متصدی امر عزاداری از جمله اهدافی است که برای فعالیت پایگاه اطلاع رسانی خیمه در نظر گرفته شده است.

این سایت در آدرس خیمه نیوز قابل دسترسی است.