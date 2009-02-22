تغییر الگوی زندگی ضرورت تحقق بهره وری است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضابیگی پیش از ظهر امروز در همایش استقرار نظام مدیریت بهره وری، افزود: برای تحقق بهره وری در کشور، تغییر الگوی زندگی و مصرف در سطح جامعه ضروری و اجتناب ناپذیر است.

وی حال یادآور شد: البته برای تغییر الگوی زندگی نیز آموزش و فرهنگ سازی در سطوح مختلف جامعه بسیار مهم و اساسی است چرا که بدون فرهنگ سازی تحقق یک امر بعید خواهد بود.

بیگی اظهار داشت: اگر نظام بهره وری در کشور رعایت و به مورد اجرا گذاشته شود نه‌ تنها شاخص‌های زندگی ارتقا می یابد، بلکه هزینه‌های زندگی نیز پایین آمده و خودکفایی حاصل خواهد شد.

استاندارآذربایجان‌شرقی، با بیان این‌که در جهان امروز هرکس به دنبال استفاده بهینه از امکانات و داشته‌های خود است، افزود: در غیر این صورت شرایط بهتر برای زندگی فراهم نخواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برخی چالش ها و مشکلات موجود در گشور گفت: با توجه به وجود مشکلاتی همچون خشکسالی، محدودیت منابع آبی و کمبود منابع سوختی، ارتقای بهره وری در تمام زمینه ها تنها راهکار چیرگی بر این معضلات است.

وی عنوان کرد: بدون تردید استفاده‌های بی رحمانه و بی قید و شرط از منابع موجود در آینده مشکلات فراوانی را به وجود خواهد آورد که اگر از امروز به فکر چاره نباشیم فردا خیلی دیر خواهد بود.

علیرضا بیگی با اشاره به محدودیت منابع جهانی ، گفت: در چنین شرایطی هنر حکومت های کشورهای مختلف بر این است که چگونه به بهترین شکل ممکن و با کمترین هزینه‌ها به نحو موثری از این منابع استفاده نمایند.