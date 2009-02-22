گزارش اختصاصی مهر از وضعیت خوابگاههای دانشجویی شهر میلان

به گزارش خبرنگار مهر، میلان در کنار رم و ناپل جزء سه شهر اول بزرگ ایتالیا به شمار می رود. این شهر سالانه پذیرای تعداد بسیاری از دانشجویان خارجی و داخلی است که با هدف ادامه تحصیلات خود وارد آن می شوند. بدیهی است که دانشگاههای این شهر نیز همانند سایر دانشگاههای اقصی نقاط دنیا خدماتی را به دانشجویان ارائه می دهد. یکی از خدماتی که به ویژه برای دانشجویانی که از سایر نقاط به این شهر آمده اند اهمیت ویژه ای دارد، خوابگاه است.



خوابگاههای میلان یا خصوصی اند یا نیمه خصوصی

خوابگاههای دانشگاههای میلان در مناطق مختلف شهر گسترده شده اند و براساس امکاناتی که دارند خدماتی را به دانشجویان عرضه می کنند. خوابگاههای میلان و در کل تمام ایتالیا به دو نوع خوابگاههای خصوصی و نیمه خصوصی تقسیم می شوند که هر دو گروه هزینه های مربوط به خدمات عرضه شده را از دانشجویان دریافت می کنند.



ظرفیت اتاقها در خوابگاههای دانشجویی شهر میلان

تمام خوابگاهها چه نیمه خصوصی و چه خصوصی دارای سه دسته اتاق تک نفره، دونفره و سه نفره هستند. از امکانات این خوابگاهها می توان به ورودی مخصوص معلولان، کتابخانه و سالن مطالعه، آشپزخانه و سالن سلف سرویس، اینترنت، سالن ویژه لباسشویی، تلفن در اتاق برای هر دانشجو یک خط و مهمانسرا (ویژه پذیرایی از مهمانان دانشجویان) اشاره کرد.



هزینه یکی از خوابگاههای شهر میلان

خوابگاه لئوناردو داوینچی یکی از خوابگاههای وابسته به دانشگاه پلی تکنیک میلان بوده و دارای دو نوع اتاق تک نفره و دونفره است. هزینه اتاق تک نفره برای هر سه گروه دانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و همچنین استادان و محققان ماهانه 450 یورو و هزینه اتاق دونفره نیز 430 یورو در ماه است. همچنین دانشجویانی که مهمان دارند می توانند با پرداخت 15 یورو برای هر شب از مهمانان خود در مهمانسرا پذیرایی کنند. این هزینه برای استادان و محققان شبی 30 یورو است.



امکانات یکی از خوابگاههای شهر میلان

امکاناتی که این خوابگاه به دانشجویان عرضه می کند شامل اتاق مبله با دستشویی و حمام، یخچال، اتصال اینترنت برای هر دانشجو در هر اتاق، آشپزخانه مشترک، ملافه تخت و حوله حمام، نظافت اتاقها هر دو هفته یکبار، نظافت روزانه فضاهای عمومی، سالن لباشسویی، سالن تلویزیون با پخش کننده فیلم، سالن طراحی، باشگاه بدنسازی، آمفی تئاتر، سرویس پذیرش، مهمانسرا، محل ویژه پارک دوچرخه و آپارتمان ویژه مهمانان با معلولیت جسمی است.



خوابگاه نیوتن نیز یکی دیگر از خوابگاههای میلان است که علاوه بر اتاق تک نفره و دو نفره اتاق سه نفره نیز دارد. اتاقهای این خوابگاه نیز مبله بوده و هر دانشجو در اتاق خود یک تخت همراه با تشک و ملافه (که هر دو هفته یکبار همزمان با نظافت اتاق تعویض می شود)، خط و دستگاه تلفن شخصی، کمد و میز تحریر شخصی و اینترنت مستقل دارد. در این خوابگاه هر طبقه دارای سه سرویس بهداشتی و یک آشپرخانه مشترک است. سالن لباسشویی، سالن رایانه، سالن مطالعه، سالن طراحی، باشگاه بدنسازی، کتابخانه، دستگاههای خودکار نوشیدنی گرم و سرد، مهمانسرا، میز پینگ پنگ و بیلیارد و محل پارک دوچرخه از دیگر امکانات این خوابگاه است. هزینه اتاقهای تک نفره این خوابگاه 350 یورو در ماه، دونفره و سه نفره 330 یورو در ماه و هزینه مهمانسرا شبی هشت و نیم یورو است.



به گزارش مهر، پردیس چرتوزا یکی از خوابگاههای میلان است که به دو بخش جدید و قدیمی تقسیم می شود. هزینه های بخش قدیمی برپایه تعرفه های نیمه خصوصی و هزینه های بخش جدید براساس تعرفه های خصوصی محاسبه می شود.



بخش قدیمی دارای اتاقهای دونفره مبله، اتصال اینترنت، سالن مطالعه، آشپزخانه مشترک، سالن تلویزیون، باشگاه بدنسازی، دستگاههای خودکار نوشیدنی گرم و سرد، ویزیت پزشک یک روز در هفته، سرویس پذیرش و رزرو 24 ساعته، سالن آمفتی تئاتر، مهمانسرا، طرف قرارداد با رستورانها و کافی شاپهای محل، پارکینگ اختصاصی و امکانات ویژه معلولان است. هزینه این اتاقها ماهانه 330 یورو است.



هزینه سوئیت های دانشجویی بالاتر از هزینه آپارتمانهای کوچک در شهر میلان

بخش جدید این خوابگاه شامل سه گروه سوئیت است که عبارتند از: سوئیتهای دونفره متاهلی، دونفره مجردی و تک نفره. تمام سوئیتها کاملا مبله بوده و دارای سرویس بهداشتی، تلویزیون و آشپزخانه مستقل است. هزینه این سوئیتها بسیار بالا بوده برحسب نوع از 550 تا 950 یورو در ماه متغیر است. این درحالی است که هزینه اجاره یک آپارتمان کوچک در شهر پرهزینه ای مثل میلان بین 550 تا 750 یورو در ماه است.



موفقیت تحصیلی شرط ارائه خوابگاه چرتوزا به دانشجویان

از آنجا که دانشجویان زیادی متقاضی برای پذیرش خوابگاه هستند تنها بخش خصوصی خوابگاه چرتوزا (به دلیل هزینه های بالای آن) در هر زمانی آماده ارائه اتاق به دانشجویان است و سایر خوابگاهها قوانین ویژه ای را برای عرضه اتاق اعمال می کنند. برای مثال دانشجویان دوره لیسانس تنها پس از گذراندن دروس سال اول و گذراندن حداقل 25 واحد می توانند درخواست خوابگاه کنند و اگر در سال دوم در مجموع با محاسبه دو سال حداقل 60 واحد نگذرانده باشند خوابگاه از آنها سلب می شود.



همچنین دانشگاه هزینه خوابگاه را به طور خودکار از پول دانشجویانی که از بورس تحصیلی استفاده می کنند کسر کرده و مابقی را در دو قسط به آنها می دهد.

تصاویری از خوابگاههای شهر میلان ایتالیا: