بررسی اظهارات منسوب به ناطق نوری درباره بحرین در کمیسیون امنیت ملی

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد یادآور شد: در جلسه امروز هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین بازتاب های سخنان منسوب به حجت الاسلام ناطق نوری در رابطه با بحرین در کشورهای خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم نیشابور در خانه ملت، افزود: اگر اعضای کمیسیون مایل باشند ممکن است این اظهارات بار دیگر مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد اما در جلسه امروز برای دعوت از فرد خاصی به کمیسیون در این رابطه تصمیم گیری نشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بازتاب سخنان ناطق نوری درباره بحرین، خاطر نشان کرد: این سخنان با توجه به اطلاعاتی که از وضعیت منطقه وجود دارد ، برخوردهای ناصحیح با ایرانیان و ادعاهای بی اساس در رابطه با مسائل داخلی ایران و تمامیت ارزی کشورمان مطرح شده است ، اما به نظر ما اظهار نظر درباره مسائل اینچنینی باید با ملاحظاتی همراه باشد تا مورد سوء استفاده مخالفین همگرایی در منطقه از جمله آمریکا و انگلیس قرار نگیرد.