عمران زاده امروز پاس را تشویق کند/ زمان رسیدگی به پرونده گردان مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود درخواست باشگاه پاس همدان از کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای رفع محرومیت حنیف عمران زاده، این مدافع جوان از همراهی تیمش در بازی امروز برابر استقلال محروم خواهد بود.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: عمران زاده در بازی امروز محروم است و باید به جای حضور در میدان از روی سکو تیمش را تشویق کند.

مجتبی شریفی با بیان اینکه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حنیف عمران‌زاده را تا اطلاع ثانوی از همراهی تیم فوتبال پاس همدان محروم کرده است، افزود: به احتمال فراوان پس از دیدار استقلال تهران - پاس همدان جلسه رسیدگی به تخلف عمران زاده در دیدار ملوان - پاس برگزار می شود تا میزان محرومیت این بازیکن مشخص و برای او اعمال شود.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون در خصوص رسیدگی به تخلف شهاب گردان، دروازه بان تیم فوتبال ابومسلم در بازی این تیم مقابل پرسپولیس تهران گفت: گردان فعلا محروم است و مشخص نیست که چه زمانی کمیته انضباطی برای رسیدگی به پرونده این بازیکن تشکیل جلسه خواهد داد.