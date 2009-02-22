موفقیتهای بسیار اقلیت مسلمان جهان برای احقاق حقوق دینی و مدنی

نخستین کتاب درسی اسلام در دو ایالت آلمان تدریس می‌شود

مدارس ابتدایی دو ایالت آلمان برای درک بهتر از اسلام و ادغام مؤثرتر مسلمانان کتابی درباره دین اسلام به برنامه درسی خود افزودند.

گل سولگان کاپس آموزگار دبستان و یکی از نویسندگان این کتاب گفت: ضروری است که کودکان پیام اصلی سایر ادیان را بشناسند. نکته کتاب این است که هویت دینی کودکان مسلمان را در کشور که بیشتر آن را مسیحیان تشکیل داده تقویت می کند تا آنها تحت تأثیر رسانه ها و سایر نهادهایی مؤثر، در معرض انحراف دینی قرار نگیرند.نکته کتاب این است که هویت دینی کودکان مسلمان را در کشور که بیشتر آن را مسیحیان تشکیل داده تقویت می کند تا آنها تحت تأثیر رسانه ها و سایر نهادهایی مؤثر، در معرض انحراف دینی قرار نگیرند.

این کتاب با عنوان " کتاب من درباره اسلام" که برای استفاده در مدارس ابتدایی ایالت بایرن و نورث رایت وستفالن که دارای جمعیت قابل توجهی از مسلمانان است مورد تصویب قرار گرفته است.

دولت آلمان سال گذشته با تدریس اسلام در مدارس دولتی موافقت کرد تا ادغام مسلمانان در جامعه را تسهیل کند. مدارس آلمان پیش از این یهودیت، کاتولیکیسم و پروتستانتیسم را تدریس می کردند. در آلمان جمعیتی حدود 4/3 میلیون مسلمان زندگی می کنند که این جمعیت پس از مسیحیت پروتستان و کاتولیک قرار می گیرد.

نویسندگان این کتاب اظهار می دارند که تلاش کردند این کتاب را برای کودکانی آماده کنند که از قومیتها و پیشینه های مختلف در آلمان به سر می برند، همچنین در این کتاب بر تنوع میان مسلمانان تأکید شده است. "کتاب من درباره اسلام" این فرصت را برای کودکان مسلمان آلمان فراهم می کند تا درباره سنتهای کشورهای خود صحبت کرده و سایرین نیز با این سنتها و فرهنگها آشنا شوند.



نخستین بیمه شرعی اتومبیل در بریتانیا ارائه شد

یک شرکت بیمه در لندن، بریتانیا برای نخستین بار بیمه اسلامی و شرع محور را برای اتومبیلها و موتورسیکلتها ارائه کرده که در زمان کوتاهی مسلمانان و غیرمسلمانان بسیاری به دلیل برخورداری این بیمه از ماهیت اخلاقی، جذب آن شده‌اند.

بیمه اسلامی از سوی شرکت بیمه سلام حلال ارائه شده و در سایت اینترنتی مانی سوپرمارکت قرار داده شده است. این محصول شرع محور براساس اصول تکفل ارائه شده و کاربران به جای پرداخت حق بیمه با سیاست شرکت سلام حلال براساس پرداخت سهم در سرمایه گذاری های مشترک و شرعی سهیم می شوند.

این سرمایه گذاری های مشترک مورد استفاده قرار می گیرد و در پایان سال اگر سرمایه آن از حد تعیین شده بیشتر باشد مازاد آن از طریق تخفیفی برای حق بیمه بعدی به دارندگان بیمه نامه بازگردانده می شود. این محصول جدید مورد استقبال گسترده مسلمانان بریتانیایی قرار گرفت که مدتها بود در انتظار چنین بیمه ای بودند که با موازین شرع آنها هماهنگی داشته باشد.

شرکت بیمه سلام حلال به عنوان نخستین بیمه شرعی بریتانیا از ماه ژوئیه گذشته فعال شده تا سیاستهایی را براساس اسلام و قوانین شرع ارائه کند. این شرکت بیمه همچنین در نظر دارد به زودی بیمه خانه و محل مسکونی را نیز ارائه دهد. حقیقت این است که ماهیت اخلاقی این محصول شرعی مورد توجه غیر مسلمانان نیز قرار گرفته است.

زنان مسلمان با استناد به تعالیم قرآن خواستار مساوات شدند

در همایشی که با حضور 200 عالم مسلمان از 40 کشور جهان در کوالالامپور، مالزی برگزار شد زنان مسلمان با تأکید بر مبانی و اصول اسلام و قرآن، خواستار مساوات شدند.

هدف از این گردهمایی پنج روزه آغاز جنبش جهانی " تساوی و عدالت برای زنان مسلمان" عنوان شده و برگزار کنندگان این همایش برای مطرح کردن این موضوع به ابزاری جدا از اصول اسلام متوسل نشدند.

شرکت کنندگان در این همایش به منظور حضور در پروژه مساوات گردهم جمع شده و تلاش کردند با استناد به استدلالهای اسلامی افکار و اندیشه آن عده را که مصرانه معتقدند زندگی زنان با تعابیر سخت گیرانه مردان از اسلام هدایت می شود را به چالش بگیرند.

زنان فعال مسلمان استدلال کردند سرکوبی زنان از قرآن سرچشمه نمی گیرد بلکه از نوع تفسیر آن در قالب قوانین اسلامی است. بنابراین باید به متن اصلی که بر عدالت و مساوات میان دوجنس تأکید می کند بازگشت.

ازابل کلمان از محققان شورای روابط خارجی که در این همایش حضور یافته بود نیز یادآور شد که جنبشهای زنان مسلمان پیشرفت کرده چرا که سطح آموزش و سواد زنان مسلمان نیز افزایش می یابد و زنان در نهادهای دینی به مراتب و پستهایی دست می یابند.

استراتژی مبارزه با تروریسم در بریتانیا، نقض حقوق مسلمانان

براساس طرحهای جدید دولت بریتانیا به نام مبارزه با ترویسم، مسلمانان بریتانیایی که از قانون شرع اسلام و مفهوم جهاد حمایت می‌کنند و کشتار سربازان بریتانیا در افغانستان و عراق را محکوم نمی‌کنند، تروریست محسوب می‌شوند.

دولت درحال بررسی طرحهایی است که براساس آن هزاران مسلمان بریتانیا به‌عنوان تروریسم توصیف می شوند. قرار است دولت این استراتژی ضد تروریسم را با اسم کد "کانتست 2" که ماه آینده علنی می‌شود نهایی کند. "کانتست 2" تعریف از افراط‌گرایی را به نوعی گسترده صورت می‌دهد و حتی آنهایی که ایده‌ای مخالفت دولت در زمینه ارزشهای مشترک بریتانیا دارند نیز افراط‌گرا به شمار می‌روند.

براساس پیش‌نویس این استراتژی، مسلمانان بریتانیایی حامی قانون شرع، مسلمانانی که همجنسگرایی را گناه می‌دانند، به مفهوم جهاد اعتقاد دارند، از حق فلسطینی‌ها علیه اشغال سرزمینهای خود توسط صهیونیستها حمایت می‌کنند برچسب افراط‌گرا دریافت می‌کنند. همچنین عدم محکومیت کشته شدن سربازهای بریتانیایی درعراق و افغانستان نیز تعریف تازه‌ای از افراط‌گرایی است.

قرار نیست در این استراتژی‌های جدید علیه چنین افرادی اقدام حقوقی صورت بگیرد بلکه آنها را منزوی خواهد کرد و آنها از بودجه‌های دولتی محروم می شوند. برخی از مقامات دولتی اعتقاد دارند که این استراتژی ضد تروریسم بیهوده و حتی آتش‌افروز است.

صدور گواهینامه زنان مسلمان با تصویر محجبه در اوکلوهامای امریکا

به دنبال آموش کارمندان مسئول صدور گواهینامه‌های رانندگی و تلاشهای پیگیرانه فعالان مسلمان در دفاع از حقوق مدنی، گواهینامه‌های زنان مسلمان و محجبه ایالت اوکلوهاما در امریکا از این پس با تصویر محجبه آنها صادر خواهد شد.

صدور گواهینامه با تصویر محجبه برای مونیک بارت که در ماه سپتامبر تلاشهای بسیاری را برای وی و شورای روابط اسلامی - امریکایی رقم زد، این بار با آرامش و پذیرش مقامات دپارتمان امنیت عمومی صورت گرفت.

در ماه سپتامیر یکی از کارکنان به این مسلمان محجبه گفته بود که روسری باید پیش از خط رویش مو قرار گیرد، امتناع این دختر محجبه بر پایه اصول دینی به عدم تمدید گواهینامه برای وی منتهی شد. این موفقیت مسلمانان برای درج تصاویر محجبه در گواهینامه‌های رانندگی به دنبال تلاشها شورای روابط اسلامی- امریکایی صورت گرفت. درحالی که مدیر بخش آزمونهای گواهینامه رانندگی این مسئله را به عدم آموزش کافی کارمندان نسبت داد.

بارت 21 ساله اظهار داشت: حجاب یکی از مؤلفه‌های ضروری پوشش برای زنان مسلمان در اسلام است و هیچ بخشی از موی زن مسلمان نباید برای افرادی غیر از اعضای محرم خانواده خود نمایان شود.

راضی هاشمی مدیر دفتر شورای روابط اسلامی-امریکایی گفت: این رویداد به علت عدم آگاهی کارمندان دپارتمان امنیت عمومی از قوانین و مقررات برپایه اعتقادات دینی صورت گرفته است. پیش از طرح این موضوع نیز تا زمانی که گردی صورت زنان مسلمان در تصویر مشخص باشد مانعی برای حجاب آنها محسوب نمی‌شود.

اتوبوسهای کانادا با آگهی شورای عالی اسلامی تردد می‌کنند

شورای عالی اسلامی کانادا قرار است فضای آگهی‌های اتوبوسهای شهر کالگاری در کانادا را خریداری کرده و آگهی‌هایی را با مفهومی مبنی بر تأکید وجود خداوند ترویج ‌کند.

این اقدام به دنبال طرحهای یک گروه اومانیست برای تبلیغ اندیشه‌های ضد وجود خداوند شکل گرفت. شورای عالی اسلامی کانادا اظهار داشت که اتوبوس محلی نامتعارف برای بحث درباره دین است.

سید سهروردی امام جماعت این شورای اسلامی گفت: اکنون که سایر گروهها این راه را انتخاب کرده‌اند ما هم خوشحال می‌شویم از آنها برای حضور در مساجد و مراکز دینی فرهنگی خود دعوت کرده تا درکنار یکدیگر نشسته و به گفتگو بپردازیم.

شورای عالی اسلامی کانادا اعلام کرده است که تاکنون بودجه درج آگهی روی 5 اتوبوس را در اختیار دارد و امیدوار است بتواند مبلغ بیشتری برای آگهی روی اتوبوسهای بیشتر جمع کند. از آنجا که این ستاد در مراحل اولیه است، شورای عالی اسلامی کانادا از ساکنان شهر کالگاری خواسته تا درباره شعاری که قرار است روی اتوبوسها نوشته شود فکر کنند.

سهروردی گفت: این شعار باید عبارتی چون " خداوند رحیم است، خداوند با شما است، از زندگی خود لذت ببرید" باشد.

نخستین بار گروه اومانیستهای بریتانیا آگهی‌ای را مبنی بر وجود نداشتن خداوند روی اتوبوسهای لندن درج کردند که این امر با واکنش گروههای مسیحی و درج آگهی‌هایی مبنی بر تأکید وجود خداوند رو به رو شد، جریانی که در حال حاضر در کانادا نیز گسترش یافته است.

تبیین مفهوم ایثار در قیام سیدالشهدا

شیعیان شهر تورنهیل در اونتاریوی کانادا امروز یکشنبه 22 فوریه ( 4 اسفندماه) طی یک گردهمایی بین ادیان ایثار در قیام سید الشهدا را تبیین می کند.

گروه بین ادیان " موسائیک" برگزاری این گردهمایی بین دینی را با موضوع "ایثار و عدالت اجتماعی" برعهده دارد.

این گروه حدود 30 سال پیش با هدف گردهم جمع کردن گروههای دینی مختلف برای درک بهتر یکدیگر تشکیل شد. اعضای امروز گروه بین ادیان " موسائیک" را مسلمانان، مسیحیان، بودائیان، هندوها و یهودیان تشکیل داده‌اند.

سید محمد رضوی از شیعیان کانادا در گردهمایی روز یکشنبه به تبیین ایثار امام حسین خواهد پرداخت. زهیر گنجی از اعضای این گروه بین دینی اظهار داشت که این گردهمایی با اصل عدالت اجتماعی برگزار می‌شود که طی آن مردم برپایه دین، سوابق قومی، جنس، رنگ و کشور خود مورد تبعیض قرار نمی‌گیرند.

برگزارکنندگان ابراز امیدواری کردند که این گردهمایی بتواند به افزایش پیوندهای میان جوامع دینی و صلح کمک کند. گردهمایی بین‌دینی شهر تورنهیل در مرکز اسلامی حعفری برگزار خواهد شد.

جوانان مسلمان مالاوی با "وبا" مبارزه می‌کنند

جوانان مسلمان مالاوی در واکنش به شیوع هشدار دهنده وبا در کشور ستادی برای کمک به مبارزه علیه این بیماری همه گیر و نشان دادن قاعده‌های اخلاقی اسلام درباره پاکیزگی را آغاز کرده‌اند.

پیتر موتا رئیس مجمع جوانان مسلمان به عنوان برگزار کننده این ستاد گفت: احساس می کنیم اگر ابتکارعملهایی از این دست مدتها پیش صورت می گرفت اکنون می توانستیم زندگی افرادی که جان خود را در اثر وبا از دست دادند نجات دهیم. این ستاد تحت عنوان " پاکیزه کردن محیط زیست، مسئولیت همه" روز دوشنبه 16 فوریه ( 28 بهمن ماه) راه اندازی شد و نخستین ستاد در نوع خود است.

رئیس مجمع جوانان مسلمان به عنوان یک سازمان پوشش ملی از تمام سازمانهای جوانان و انجمنهای دانشجویی تأکید کرد: وضعیت کنونی کشور وخیم است و همه باید در پاکیزه کردن اماکن عمومی وارد عمل شوند، ابتکارعملی که می تواند به کاهش گسترش وبا در کشور کمک کند.

آمار رسمی نشان می دهد حدود 35 درصد از جمعیت 13 میلیونی مالاوی دسترسی به آب آشامیدنی پاک ندارند درحالی که 4/81 درصد از خانواره از سرویسهای بهداشتی عمومی استفاده می کنند. وزارت بهداشت مالاوی اوایل ماه جاری میلادی اعلام کرد دست کم 52 نفر در اثر شیوع وبا جان خود را از دست داده اند و 1800 نفر به این بیماری مبتلا هستند.

مسئولان این ستاد اسلامی اظهار داشتند که با هدف نشان دادن تأکید اسلام بر پاکیزگی وارد عمل شده اند تا نشان دهند که اسلام تنها یک دین نیست بلکه شیوه ای از زندگی را به مسلمانان ارائه کرده است.