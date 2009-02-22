"فیلم" اسفندماه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید "فیلم" در صفحه خشت و آینه چند یادداشت‌ را منعکس کرده و رویدادها اختصاص یافته به تازه‌های تولید، ادامه اختلاف میان تهیه‌کنندگان، نمایشگاه عکس‌های تقوایی و کلاری، درگذشتگان و نوشته‌هایی به یاد آنها، تغییرات جشنواره فیلم فجر و خرس نقره‌ای برلین برای اصغر فرهادی و "درباره الی".

گزارش‌هایی از بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر، فهرست برگزیدگان، نگاهی به آثار بخش چشم واقعیت (مسابقه آثار کوتاه، نیمه‌بلند و بلند مستند ایرانی)، جام جهان‌نما (مسابقه بین‌الملل)، در جستجوی حقیقت (مسابقه سینمای معناگرا)، جلوه‌گاه شرق (سینمای آسیا)، جشنواره جشنواره‌ها، نمایش‌های ویژه، فیلم به فیلم با آثار سینمای ایران در جشنواره بیست و هفتم، برگزیدگان جشنواره از نگاه منتقدان و نویسندگان ماهنامه "فیلم" در بخشی دیگر آمده است.

خاطره‌هایی از این سال‌ها و یادمانده‌های نویسندگان ماهنامه "فیلم" از دوره‌های مختلف جشنواره فجر، خوب و بد و عجیب سینمای جهانی در سال 2008، گپی با دیوید فینچر کارگردان فیلم "مورد عجیب بنجامین باتن"، اخبار کوتاه، مجموعه مطالبی درباره فیلم "در بروژ"، جهان ادبی فیلم، چگونگی ساخته شدن و گفتگو با کارگردان و دو بازیگر فیلم همراه با مصاحبه اختصاصی با ایجیل مدیر فیلمبرداری "در بروژ" در بخش سینمای جهان منعکس شده است.

همه چیز درباره اسکاری‌های امسال و نامزدهای دریافت تمشک زرین، نقد فیلم‌های ایرانی "مخمصه" ساخته محمدعلی سجادی و "گناه من" ساخته مهرشاد کارخانی به کار این شماره پایان می‌دهد.

سیصد و نود و یکمین شماره ماهنامه سینمایی "فیلم" ویژه اسفند‌ماه 87 به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مسعود مهرابی و سردبیری هوشنگ گلمکانی و عباس یاری در 132 صفحه با قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان است.