استراتژی جدید واشنگتن در قبال سوریه مذاکره است

به گزارش خبرگزاری مهر، "هاوارد بیرمن" رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگو با روزنامه الوطن سوریه تاکید کرد : درپیش گرفتن سیاست به حاشیه راندن و بی توجه به حل مشکلات منطقه ثابت کرد که اتخاذ چنین سیاست هایی بی فایده و بی نتیجه است و اتخاذ این سیاست هیچ توجیهی ندارد.

وی که روزگذشته در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار داشت، افزود : من امیدوارم که صفحه ای جدید در روابط بین دمشق و واشنگتن ایجاد شود.

رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا درادامه تاکید کرد : استراتژی جدید آمریکا گفتگو با سوریه آن هم بدون وضع پیش شرط است.

بیرمن با اشاره به اهتمام بشاراسد به تقویت روابط با آمریکا گفت : دو طرف درباره انجام گفتگوهای نتیجه بخش و نه صرف انجام گفتگو ( بی نتیجه) به توافق رسیدند.

وی درعین حال دیدار خود با بشار اسد را مثبت ارزیابی کرد.

همچنین روزگذشته جان کری رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در سفری به سوریه با بشار اسد دیدار و گفتگو کرد.