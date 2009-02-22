واشنگتن باید از مخالفت با غنی سازی ایران دست بر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پریزم، تریتا پارسی در میزگردی درباره آینده روابط ایران و آمریکا گفت: در نهایت این نیاز هم وجود دارد که اوباما تصمیم بگیرد چگونه به مسئله هسته ای ایران بپردازد.

وی گفت: به نظر من ایالات متحده باید به جای پرداختن به گفتمان بازها [جنگ طلبان] که تنها به تحریک شدن و خشم ایرانیان منجر می شود، بر مسائل قابل دستیابی تمرکز کند.

وی در پیوند با این موضوع اظهار داشت: "واشنگتن باید بخواهد به جای غنی سازی اورانیوم، در مورد تسلیح (هسته ای) بحث کند. زیرا ایران به عنوان یکی از امضاء کنندگان معاهده منع تکثیر سلاح های هسته ای (NPT) از ساخت و گسترش این گونه سلاح ها منع شده است. بنابراین باید در این مورد پاسخگو باشد، اما همین پیمان به این کشور اجازه غنی سازی اورانیوم را می دهد".

وی تاکید دارد که این اجازه تلاش های آمریکا را برای توقف غنی سازی توسط تهران بی معنی می کند.



تریتا پارسی در در پایان اظهارات خود در این میزگرد شانس راهبرد پیشنهادی خود را حتی در زمان رئیس جمهور اوباما اندک دانست، در عین حال گفت: اما حقیقت این است که اوباما برای نخستین بار در ٣٠ سال اخیر ( از زمان انقلاب ایران) با قول تعامل با ایران مبارزات انتخاباتی خود را انجام داد و در آن پیروز شد.

از نظر پارسی این مسئله ای بی سابقه بوده که نباید کم ارزش تلقی شود.