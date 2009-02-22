تغییرات چارت وزارت علوم / افزایش مأموریتهای سه اداره کل وزارت علوم

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تغییراتی که در چارت وزارت علوم داده شده، سه اداره کل گسترش آموزش عالی، دفتر همکاریهای علمی و بین المللی و دفتر هیئت امنا و ممیزه مرکزی به مرکز تبدیل شده اند که با این تغییر، مأموریتها و پرسنل آنها نیز افزایش خواهد یافت به طوری که مسئولین این مراکز می توانند معاون داشته باشند.

وی اضافه کرد: در این چارت معاونت فرهنگی و اجتماعی نیز تثبیت شده است.

قائم مقام وزیر علوم همچنین یادآور شد: با تصویب چارت جدید بخشی از معاونت پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با معاونت طرح و توسعه ادغام شده و معاونت حقوقی و امور مجلس به امور حقوقی و امور مجلس تبدیل شده و از حالت معاونت نیز خارج شده است.

وی اظهار داشت: بدین ترتیب مسئولیت این بخش به عهده فردی قرار می گیرد که حکم آن نیز همتراز با معاونت است.

حسینی اضافه کرد: معاونت مدیریت منابع انسانی که از طرح و توسعه و بخش پشتیبانی و اداری مالی تشکیل شده است نیز به عهده فرد دیگری گذاشته می شود.