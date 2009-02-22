شاخص بهره وری در کشور 50 درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محسن میرزایی پیش از ظهر امروز در همایش استقرار نظام بهره وری در تبریز، افزود: به دلیل رویه نادرست موجود، ارزش سرمایه کشور از سال 1344 تاکنون از عدد 100 به 44 تنزل پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه بیشترین خسارات ناشی از پائین بوده بهره وری در حوزه مصرف انرژی است، افزود: متاسفانه شدت مصرف انرژی در ایران پنج برابر میانگین جهانی است.

به گفته میرزایی، اگر شدت هدرروی انرژی در ایران به همین منوال ادامه یابد و نظام بهره وری به فراموشی سپرده شود، تا سال 1398 نفتی برای صادرات نخواهیم داشت.

رئیس مرکز ملی بهره وری تاکید کرد: با روند کنونی از اواسط دهه 90 شمسی تمام تولیدات نفتی خود را در داخل مصرف کرده و از اواخر این دهه نیز به طور حتم وارد کننده نفت خام خواهیم بود.

میرزایی با اشاره به پائین بودن بهره وری در صنعت نفت ایران نیز اظهار داشت: در حال حاضر ارزش ایجاد شده یک بشکه نفت در ایران سه برابر پایین‌تر از سطح میانگین جهانی و شش برابر پایین‌تر از کشورهای اروپایی است.

وی یادآور شد: هم اکنون از هر بشکه نفت در ایران تنها 219 دلار ارزش ایجاد می‌شود که این رقم در میانگین جهانی معادل 660 دلار و در کشورهای اروپایی حدود یکهزار و 500 دلار است.

به گفته میرزایی، در حال حاضر در ایران برای یک‌هزار دلار تولید ناخالص معادل 6/4 بشکه نفت مصرف می‌شود در حالی که این معادله در سطح جهانی سه برابر از کشور ما پایین تر است.

این مسئول در مرکز ملی بهره وری با مقایسه سرانه ثروت در ایران و جهان اضافه کرد: متوسط سرانه ثروت در جهان 86 هزار است که این رقم در ایران تنها 28 هزار است.

رئیس مرکز ملی بهره وری درک درست از نظام بهره وری را تنها راه نجات کشور دانست و گفت: درک عمیق از این موضوع با اهمیت می‌تواند کشور را در آینده به سمت خودکفایی هدایت کند.

وی بهره وری را هماهنگی با نظام هستی تعریف کرد و گفت: طبق آموزه های دینی و یافته‌های علمی، بهره وری، نعمات را افزایش می‌دهد و بی توجهی به آن انسان را از مرتبه خودش پایین می آورد.

رئیس مرکز ملی بهره وری با اشاره به موانع توسعه بهره وری در ایران افزود: هدر دادن منابع، اصراف، استفاده از روش های قدیمی و عدم رویکرد اصول علمی موانع موجود بر سر راه نظام بهره وری است.

به گفته وی تنها راه رفع موانع یاد شده و همه گیر شدن بهره وری در کشور فرهنگسازی در بین تمام سطوح جامعه است.