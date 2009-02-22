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۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۲۱

جدال برای پیراهن تیم ملی/

رقابت 51 قهرمان در 10 رشته هنرهای فردی زورخانه ای

رقابت 51 قهرمان در 10 رشته هنرهای فردی زورخانه ای

مدعیان و قهرمانان هنرهای فردی ورزش زورخانه ای روز جمعه 9 اسفند ماه برای پوشیدن پیراهن تیم ملی رقابتی جذاب و تماشایی خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات 51 نفر از قهرمانان و مدعیان برتر کشور در10 رشته چرخ تیز، چرخ چمنی، 2 میل بازی، 3 و 4 میل بازی، میل گیری سنگین، میل بازی سنگین ، سنگ، کباده، مرشدی و میانداری رقابت خواهند کرد و در خاتمه 3 نفر اول هر رشته به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت خواهند شد.

این مسابقات از ساعت 10 صبح جمعه 9 اسفندماه در روزخانه ملی شهید فهمیده آغاز خواهد شد و تا پایان همان روز ادامه خواهد داشت.

این اولین دوره مسابقات انتخابی تیم ملی هنرهای فردی ورزش زورخانه ای در طول تاریخ این ورزش محسوب می شود.

کد مطلب 838228

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