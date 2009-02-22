به گزارش خبرنگار مهر در قم، مجید آوری فرد در همایش ایمنی و بهداشت درکارگاه‌های ساختمانی در قم که صبح امروز با حضور ‏جمعی از مسئولان استانی و کارشناسان ایمنی و بهداشت واحدهای تولیدی قم برگزار شد‌ به تبیین اهداف برگزاری این همایش و ‏برنامه‌های در دست اجرا در زمینه دسترسی به اهداف سمینار مذکور پرداخت.‏



آوری فرد در ابتدا با بیان اینکه در کشور ما سالیانه 12 هزار حادثه در بخش ساخت و ساز ثبت می‌شود‌ از برنامه‌های جدید این سازمان برای ‏کاهش میزان این حوادث در آینده‌ای نزدیک خبر داد.‏



وی با اشاره به اینکه نیروی انسانی حیاتی‌ترین بخش اقتصاد هر کشوری است به وی‍‍ژگی غیر قابل جایگزین بودن این نیرو اشاره کرده و ‏افزود: در همین راستا یکی از اصلی‌ترین وظایف وزارت کارو امور اجتماعی، بازرسی از کارگاه‌ها و رعایت مسائل بهداشت و ایمنی در رابطه با ‏سلامت کارگران است و سازمان کار و امور اجتماعی استان قم نیز در همین راستا برنامه تقویت و توسعه کمیته‌های حفاظت و ایمنی را به ‏طور جد در دستور کار خود قرار داده که در همین رابطه می‌توان به رشد 100 درصدی کمیته‌های حفاظت استان و افزایش آنها به 200 کمیته ‏در سال‌های اخیر اشاره کرد.‏



رئیس سازمان کار و امور اجتماعی قم با اشاره به برنامه افزایش بازرسی‌های حفاظت و ایمنی به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های این سازمان ‏برای کاهش حوادث انسانی در محیط‌های کارگاهی در این استان تصریح نمود: ما در سال 83 در حدود هزار و 900 بازرسی را در سطح ‏کارگاه‌های استان قم داشتیم که توانستیم با افزایش این تعداد به هفت هزار و 400 مورد در سال جاری حوادث مربوط به ایمنی و بهداشت ‏کارگران در محیط کارگاه‌ها و کارخانجات را به میزان 20 درصد کاهش دهیم.‏



وی با اعلام تشکیل کمیته‌های حفاظت و بهداشت در بخش ساختمان برای اولین بار در استان قم‌، ارتقاء فرهنگ رعایت مسائل ایمنی در ‏بخش ساختمان سازی را به عنوان مهمترین ضرورت کاهش این حوادث دانست و افزود: ما باید به جای برقراری مقرری برای حادثه دیدگان ‏به دنبال عدم وقوع چنین اتفاقاتی باشیم.‏



وی در پایان سخنان خود از آموزش نیروهای خبره در زمینه مسائل ایمنی و بهداشت در خود کارگاه‌های ساختمانی خبر داد و اعلام کرد: من ‏بعد از کارفرمایان‌، پیمانکاران و مهندسین ناظر نیز در این امر طلب مسئولیت خواهد شد.‏