به گزارش خبرنگار مهر در قم، مجید آوری فرد در همایش ایمنی و بهداشت درکارگاههای ساختمانی در قم که صبح امروز با حضور جمعی از مسئولان استانی و کارشناسان ایمنی و بهداشت واحدهای تولیدی قم برگزار شد به تبیین اهداف برگزاری این همایش و برنامههای در دست اجرا در زمینه دسترسی به اهداف سمینار مذکور پرداخت.
آوری فرد در ابتدا با بیان اینکه در کشور ما سالیانه 12 هزار حادثه در بخش ساخت و ساز ثبت میشود از برنامههای جدید این سازمان برای کاهش میزان این حوادث در آیندهای نزدیک خبر داد.
وی با اشاره به اینکه نیروی انسانی حیاتیترین بخش اقتصاد هر کشوری است به ویژگی غیر قابل جایگزین بودن این نیرو اشاره کرده و افزود: در همین راستا یکی از اصلیترین وظایف وزارت کارو امور اجتماعی، بازرسی از کارگاهها و رعایت مسائل بهداشت و ایمنی در رابطه با سلامت کارگران است و سازمان کار و امور اجتماعی استان قم نیز در همین راستا برنامه تقویت و توسعه کمیتههای حفاظت و ایمنی را به طور جد در دستور کار خود قرار داده که در همین رابطه میتوان به رشد 100 درصدی کمیتههای حفاظت استان و افزایش آنها به 200 کمیته در سالهای اخیر اشاره کرد.
رئیس سازمان کار و امور اجتماعی قم با اشاره به برنامه افزایش بازرسیهای حفاظت و ایمنی به عنوان یکی دیگر از برنامههای این سازمان برای کاهش حوادث انسانی در محیطهای کارگاهی در این استان تصریح نمود: ما در سال 83 در حدود هزار و 900 بازرسی را در سطح کارگاههای استان قم داشتیم که توانستیم با افزایش این تعداد به هفت هزار و 400 مورد در سال جاری حوادث مربوط به ایمنی و بهداشت کارگران در محیط کارگاهها و کارخانجات را به میزان 20 درصد کاهش دهیم.
وی با اعلام تشکیل کمیتههای حفاظت و بهداشت در بخش ساختمان برای اولین بار در استان قم، ارتقاء فرهنگ رعایت مسائل ایمنی در بخش ساختمان سازی را به عنوان مهمترین ضرورت کاهش این حوادث دانست و افزود: ما باید به جای برقراری مقرری برای حادثه دیدگان به دنبال عدم وقوع چنین اتفاقاتی باشیم.
وی در پایان سخنان خود از آموزش نیروهای خبره در زمینه مسائل ایمنی و بهداشت در خود کارگاههای ساختمانی خبر داد و اعلام کرد: من بعد از کارفرمایان، پیمانکاران و مهندسین ناظر نیز در این امر طلب مسئولیت خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان قم در اولین همایش ایمنی و بهداشت در کارگاههای ساختمانی در قم از ثبت 12 هزار حادثه در بخش ساخت وساز در کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مجید آوری فرد در همایش ایمنی و بهداشت درکارگاههای ساختمانی در قم که صبح امروز با حضور جمعی از مسئولان استانی و کارشناسان ایمنی و بهداشت واحدهای تولیدی قم برگزار شد به تبیین اهداف برگزاری این همایش و برنامههای در دست اجرا در زمینه دسترسی به اهداف سمینار مذکور پرداخت.
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