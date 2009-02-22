استفاده از مواد مخدر صنعتی در آذربایجان غربی افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ شهنام رضایی صبح امروز در نشست خبری با اشاره به کشفیات مواد مخدر در هفته گذشته افزود: در این مدت بالای 9 کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه و سه کیلو گرم تریاک از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.

وی با هشدار جدی نسبت به گرایش جوانان به سمت مواد مخدر صنعتی اظهار داشت: مسئولان و نهادهای زیربط برای جلوگیری از این معضل اجتماعی باید چاره اندیشی کنند.

سرهنگ رضایی ادامه داد: طی هفته گذشته در زمینه مواد مخدر شش نفر و کالای قاچاق 101 نفر و در مجموع سایر جرایم 220 نفر شناسایی و دستگیر شده اند.

مسئول دایره اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان همچنین از کشف دو میلیون و410 هزار مواد محترقه در هفته گذشته خبر داد و افزود: این میزان نسبت به مدت زمان سال قبل 192 درصد رشد نشان می دهد.

رضایی با بیان اینکه در این زمینه 58 نفر شناسایی و دستگیر شده اند، بیان داشت: در این زمینه 16 دستگاه خودرو و هفت کیلوگرم مواد محترقه دست ساز کشف و ضبط شده اند.

وی با هشدار جدی نسبت به گرایش بالای جوانان در سالهای جاری نسبت به سال های گذشته به مواد محترقه خاطرنشان کرد: در هفته های اخیر در اثر انفجار مواد محترقه در شهرستانهای ارومیه و خوی، یک باب منزل مسکونی ویران، یک نفر فوت و پنج نفر زخمی شدند.

وی دلیل افزایش کشفیات مواد محترقه در سال جاری را اجرای طرحهای انسداد مرزی و کنترل نوار مرزی توسط ماموران انتظامی عنوان کرد و گفت: بیشتر این مواد محترقه از استان کردستان وارد شهرهای جنوبی استان از جمله میاندوآب و بوکان و سلماس در شمال استان شده است.

رضایی یادآور شد: در سال جاری برای جلوگیری از حوادث ناشی از انفجار مواد محترقه، به 19 نفر در سطح شهرستان ارومیه و دو نفر در شهرستانهای مختلف استان توسط مقامات استانی مجوز فروش مواد محترقه کم خطر یا بی خطر داده شده است.

مسئول دایره اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان 62 هزار و 300 پاکت سیگار، 23 هزار و 700 لیتر مواد سوختی، 14 هزار و 600 ثوب لباس، هفت هزار و 900 متر پارچه، 340 دستگاه گیرنده ماهواره به همراه 12 هزار قبضه اسلحه غیرمجاز را از اهم کشفیات انتظامی استان در هفته گذشته اعلام کرد.

رضایی همچنین از دستگیری 32 نفر عابر غیرمجاز و متجاوز مرزی در شهرستان سلماس خبر داد و گفت: این افراد اغلب اهل کشور افغانستان و پاکستان بودند که قصد خروج از مرزهای استان را داشتند و پس از دستگیری به کشورهای خود بازگردانده شدند.