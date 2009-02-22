پرسپولیس با رجب زاده مذاکره نکرده است/ مهاجم خارجی این هفته معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جدایی مهدی رجب زاده از تیم الظفره امارات، شایعه حضور این بازیکن در تیم‌های لیگ برتری به ویژه پرسپولیس تهران را مطرح کرد.

عباس انصاری فرد، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: هیچ مذاکره ای با مهدی رجب زاده نداشته‌ایم و قصد جذب او را نداریم. با توجه به نیاز تیم در خط حمله به یک مهاجم گلزن نیازمندیم اما سعی می کنیم نیاز خود را با استخدام یک مهاجم خارجی برطرف کنیم.

وی ادامه داد: در این خصوص مذاکراتی با چند گزینه خارجی داشته ایم که بزودی شرایط حضور آنها در تمرینات فراهم آمده و در صورت تایید کادر فنی با بهترین مهاجمی که قابلیت بازی برای تیم پرسپولیس را داشته باشد، قرارداد امضا می کنیم.

تیم فوتبال پرسپولیس در حال حاضر سه بازیکن خارجی به نام‌های فرانک آتسو، ابراهیم توره و ایوان پتروویچ دارد.

قرار است مهاجم جدید و خارجی تیم فوتبال پرسپولیس طی یک هفته مشخص و معرفی شود.