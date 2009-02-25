به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمد علی رضایی پیش از ظهر امروز در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بودجه عمرانی کل کشور حدود 26 هزار میلیارد در نظرگرفته شده است، افزود: بودجه های عمرانی سال آینده نسبت به سال 87 با افزایش اندکی مواجه است.

رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی با بیان اینکه کاهش قیمت نفت و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها شرایط استثنایی را برای بودجه سال 88 به وجود آورده است، تصریح کرد: امیدواریم با شرایط استثنایی موجود اعتبارات مصوب در سال 88 به طور کامل تخصیص داده شود تا پروژه های عمرانی جامع و اشتغالزا در موعد مقرر انجام شوند.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس خاطرنشان کرد: در این جهت دولت باید تمام تلاش خود را درجهت کسب درآمد های درنظرگرفته شده انجام دهد.

حجت الاسلام رضایی گفت: طرح هدفمند کردن یارانه ها مطالبه عمومی است و باید تمهیدات لازم در برنامه های مربوط به آن اندیشیده شود.

رضایی افزود: بخش زیادی از بودجه 88 از محل اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها باید تامین شود و این امر زمانی محقق می شود که طرح مذکور آنطور که مدنظر دولت بوده انجام شود.