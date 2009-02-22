اولویت اعضای شورای صنفی دانشگاهها در اعطای بورس تحصیلی

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاههای سراسر کشور ابلاغ کرده است که به منظور افزایش انگیزه دانشجویان به مشارکت در فعالیتهای دانشگاهی و بر اساس مصوبه هیئت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی تسهیلاتی در اختیار اعضای شورای صنفی دانشگاهها قرار گیرد.
بر اساس این مصوبه، تسهیلات به اعضای شورای صنفی خوابگاهها و دانشکده ها تعلق نمی گیرد و تنها اعضای فعال شوراهای صنفی دانشگاهها را در بر می گیرد.
در اختیار قرار دادن محل مناسب جهت فعالیت شوراهای صنفی دانشگاه تعیین و تجهیزات موردنیاز در حد مقدورات یکی از این تسهیلات به شمار می آید.
همچنین بر اساس مصوبه معاونت دانشجویی، اعضای فعالی شورای صنفی دانشگاهها از پرداخت هزینه خوابگاه و ژتون غذا (ناهار) معاف شدند.
اولویت در اعطای بورس در شرایط برابر با سایر متقاضیان و داشتن شرایط قانونی نیز یکی دیگر از این تسهیلات است.
بر اساس این مصوبه، لازم است گزارش سه ماهه فعالیت شورای صنفی به معاونت دانشجویی وزارت علوم ارسال شود.
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