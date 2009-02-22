سهم خراسان رضوی از شاخصهای توسعه کشور کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد علی بروغنی پیش از ظهر امروز در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: استان خراسان رضوی در شاخصهایی نظیر آب و فاضلاب، آزاد راهها، راههای روستایی، کشاورزی، آموزش و پرورش و صنعت از شاخصهای توسعه کشور عقب است.

نایب رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی علت این عقب افتادگی را ویژگیهای اقلیمی، خشکی و کویری بودن استان دانست و گفت: بروز خشکسالی های پیاپی و همچنین وسعت و جمعیت بالا قبل از انجام تقسیمات کشوری، منجر به عدم توجه مناسب به شاخصهای توسعه این استان شد.

وی خاطر نشان کرد: با ورود حجم بالای زائران بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) به مشهد مقدس، این شهر باید به عنوان شهری ملی در نظر گرفته شود و اعتبارات جداگانه ای برای توسعه گردشگری و رفاه گردشگران به آن اختصاص داده شود.



حجت الاسلام محمد علی رضایی رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی نیز در این نشست از دیدار مجمع نمایندگان استان به منظور بررسی کاستی های بودجه سالانه استان با معاون رئیس جمهور خبر داد و گفت: این جلسه با هدف بررسی مشکلات و کاستی های بودجه نسبت به جمعیت و حجم بالای زائران ورودی به استان با امیر منصور برقعی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برگزار شد.

حجت الاسلام رضایی ادامه داد: آنچه که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت پایین تر بودن استان خراسان رضوی از شاخصهای توسعه کشور بود.

وی افزود: پس از تقسیم خراسان بزرگ به سه استان، خراسان رضوی 7.14 درصد مساحت و 7.93 درصد جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داد اما متاسفانه تنها پنج درصد از بودجه کل کشور نصیب این استان می شود.

رضایی بیان داشت: با ورود سالانه 20 میلیون گردشگر به استان خراسان رضوی باید توجه ویژه ای از طریق اختصاص ردیف بودجه مستقل به این استان صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در این جلسه پیشنهاد گردید یکی از اعضای هیئت دولت به عنوان معین استان در نظر گرفته شود تا از این طریق انتقال و رفع مشکلات استان و به ویژه مشهد مقدس تسهیل شود.