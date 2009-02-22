15 میلیون ریال کتاب به موسسات قرآنی لرستان اهدا شد

سید عارف علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: این اداره کل، حمایت از مؤسسات قرآنی را در راس برنامه های خود قرار داده و در قالب این طرح به مؤسسات قرآنی دارای مجوز و مؤسسات در حال ثبت حدود یک و نیم میلیون تومان اقلام فرهنگی شامل کتاب و نرم افزار اهداء کرده است.

وی همچنین از تحت پوشش بیمه قرار گرفتن فعالان قرآنی این استان خبر داد و افزود: در اجرای این طرح فعالان عرصه‌های قرآنی شناسایی شده و پرونده‌ آنها پس از تکمیل به مرکز توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تشکیل پرونده‌ بیمه ارسال خواهد شد.

وی ضمن تشریح اهداف اجرای این طرح، تصریح کرد: این طرح با هدف توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی و ارائه خدمات به فعالان عرصه‌های قرآنی اجرا می‌شود .

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با بیان اینکه این طرح با هدف توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی و ارائه خدمات به فعالان عرصه‌های قرآنی اجرا می‌شود، یادآور شد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از زمان اجرای این طرح تا کنون 20 نفر فعال قرآنی را بیمه کرده و 20 نفر را در استان شناسایی کرده و پرونده‌ آنها را برای بیمه شدن به تهران ارسال کرده است.

علوی خاطر نشان کرد: فعالان قرآنی، ترویجی، تبلیغی، آموزشی و هنری در عرصه‌های قرآنی مشمول این طرح خواهند شد.

وی یادآور شد: در حال حاضر شهرستان خرم آباد با 28 مؤسسه قرآنی در جهت ایجاد مؤسسات در استان لرستان پیشرو بوده است.