گزينه تغيير پايتخت بايد دوباره مطرح شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" دكتر علي اكبر رحماني با اعلام اين مطلب در نشست اعضاي ستاد حوادث غير مترقبه استان تهران افزود: در حال حاضر تهران داراي پنج مسير ورودي است كه ظرفيت پاسخگويي در مواقع طبيعي را ندارد، پس چگونه مي خواهيم به هنگام وقوع زلزله از اين مسيرها كار امداد و نجات صورت بدهيم.

وي تصريح كرد: اصل وقوع زلزله را نمي توان انكار نمود و بايد پذيرفت در تهران زلزله خواهيم داشت.

رحماني در عين حال تاكيد كرد: خوشبختانه تهران از ظرفيت هاي بالايي براي مقابله با وقوع احتمالي زلزله برخوردار است و طبق گزارشات ارايه شده جاي هيچ گونه نگراني نيست.

استاندار تهران افزود: عمده نگراني شهروندان در خصوص تشديد حادثه زلزله مربوط به شبكه گازرساني است كه بر اساس اظهارات مسوولان شركت گاز استان تهران تمام موارد ايمني و مقاوم سازي در اين خصوص آغاز شده است.

رحماني با اشاره به اينكه تهران به عنوان مركزيت كشور به يك طرح تبليغاتي و اطلاع رساني مناسب در خصوص زلزله نياز دارد، گفت: بايستي هرگونه اطلاع رساني با در نظر گرفتن شرايط ملي و فراملي صورت گيرد، بنابراين ايجاب مي كند خيلي ظريف و دقيق به اين موضوع بپردازيم.

رييس ستاد حوادث غير مترقبه استان تهران درارتباط با رعايت نكات ايمني براي كاهش آسيب به هنگام وقوع زلزله گفت: اجتناب از ساخت و ساز در مناطق خطر پذيرتر به خصوص گسل شمالي ، رعايت استانداردها در ساخت و ساز و مقاوم سازي مي تواند در حوزه پيشگيري از ميزان آسيب مورد بحث قرار گيرد.

وي به نمايندگان 27 ارگان زير مجموعه ستاد حوادث غير مترقبه استان تهران گفت: بايد گزارشي از اقدامات صورت گرفته بعد از زلزله عصر جمعه براي ارايه به دولت و رييس جمهور تا روز يكشنبه آماده شود.

رحماني در ارتباط با كنترل بحران به هنگام زلزله گفت: طبق دستور رييس جمهور به استانداران تفويض اختيار شده كه براي 72 ساعت اول وقوع زلزله كنترل اوضاع منطقه را در دست بگيرند.

استاندار تهران با تاكيد دوباره به طرح شدن گزينه تغييرپايتخت در هيات دولت گفت: در شرايط كنوني مي توان با تقسيم بندي وزارتخانه ها به جهت موضوعي و استقرار آنها در استان هاي مختلف از حجم تمركز فعلي تهران تا حدودي كاست.

وي ادامه داد: حداقل هزار واحد ساختماني كه شامل سفارتخانه ها، دفاتر و منازل كاركنان خارجي مي باشد در تهران مستقر است.

به گزارش خبرنگار "مهر" در نشست امروز اعضاي ستاد حوادث غير مترقبه استان تهران هر يك از نمايندگان سازمان ها و ارگان هاي عضو ستاد به ارايه گزارش برنامه ها و اقدامات خود بعد از وقوع زلزله عصر جمعه پرداختند.