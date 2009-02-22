تولید روزانه نفت از میدان ابوذر از سرگرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعباس جوکار با بیان این مطلب، گفت: چاه های سکوی A11 که به دلیل برخورد به گاز در حین حفاری چاه شماره 20 در میدان نفتی ابوذر جهت انجام بررسی‌های لازم مبنی بر تشخیص منبع تولید گاز و شناسایی مشکل به ترتیب بسته و به صورت مقطعی از مدار تولید خارج شده بودند، دوباره بازگشایی و به مدار تولید نفت بازگشتند.

وی افزود: پس از کنترل شرایط به وجود آمده، با اقدامات شرکت نفت فلات قاره ایران، چاه های یاد شده به تدریج به مدار تولید وارد شده و تولید سکوی ابوذر از 100 به 127 هزار بشکه در روز افزایش یافت.

جوکار در ادامه گفت: در حال حاضر فوران گاز از سکویA11 ابوذر توسط شرکت نفت فلات قاره بدون هیچ گونه حادثه تحت کنترل درآمده و اقدامات تکمیلی جهت مهار کامل در حال انجام است.

گفتنی است، خبرگزاری مهر در 13 بهمن مام امسال از فوران گاز و نشت نفت خام در سکوی ابوذر به عنوان بزرگ‌ترین میدان تولید نفت خام ایران در خلیج فارس خبر داده بود.

میدان نفتی ابوذر از سه سکوی تولیدی AA، AB، AC تشکیل شده است. سکوی AB که حادثه فوران گاز در آن اتفاق افتاده در واقع سکوی مادر بوده که نفت خام تولیدی دو سکوی دیگر وارد آن شده و سپس از طریق خط لوله 24 اینچی به جزیره خارگ منتقل می‌شود.

