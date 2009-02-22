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۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۳۲

لاریجانی در پاسخ به یک تذکر:

در باره حوادث پاکستان به اسلام آباد تذکر داده ایم

در باره حوادث پاکستان به اسلام آباد تذکر داده ایم

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکری مبنی بر لزوم واکنش در برابر حوادث اخیر پاکستان گفت: حوادثی که در پاکستان رخ داده از یک عقبه توطئه آمیز برخوردار است و ما در این باره به دولت پاکستان تذکر داده ایم و موضوع را با دل نگرانی پیگیری می کنیم .

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سید علی محمد بزرگواری نماینده کهگیلویه و بویر احمد در جلسه علنی امروز در تذکری آیین نامه ای با استناد به اصل 86 و 3 قانون اساسی با اشاره به حوادث اخیر تروریستی در پاکستان و کشته و زخمی شدن مردم این کشور اظهار داشت: مجامع بین المللی و حقوق بشر در برابر این نسل کشی آشکار در یک سکوت مرگ بار به سر می برند اما جا دارد ما به تعهد خود در برابر شیعیان مظلوم پاکستان عمل کنیم و بیش از این سکوت را جایز ندانیم.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: حوادثی که در چند هفته اخیر در پاکستان رخ داده است  از یک عقبه توطئه آمیز برخوردار است.

وی گفت: در این حوادث دستهایی در کار است تا مجددا اختلاف شیعه و سنی را در منطقه ایجاد کند.

رئیس مجلس تصریح کرد: ما در این خصوص با مسئولان پاکستان صحبت کردیم و تذکراتی را هم به آنها دادیم ،  این موضوع را نیز با دل نگرانی نسبت به سرنوشت مردم پاکستان پیگیری و دنبال خواهیم کرد.

کد مطلب 838324

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