فدراسیون شنا به دنبال توسعه پایدار است/ برای پست دبیرکلی حمایت نشدم

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مرادی در نشست خبری امروز که در محل دفتر امور مشترک فدراسیون ها با حضور نمایندگان رسانه ها برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: کار یک فدراسیون تنها مدال آوری نیست و امروز خوشحالیم که با پرهیز از رویکرد به روش پرورش گلخانه ای، شرایط توسعه پایدار فدراسیون را فراهم آورده ایم. امروز از قبل این رویکرد، تیم ملی قدرتمندی داریم و به عقیده من اشتباه بزرگی است که یک فدراسیون تنها به نتیجه گرایی فکر کند.

رشد فدراسیون عالی بوده است

رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو در ادامه با بیان اینکه قدمت این رشته در کشورمان نسبت به کشورهای دیگر در سطح بسیار پایینی قرار دارد گفت: فدراسیون شنا در ایران در سال 1325 تاسیس شد در حالی که در خیلی از کشورها قدمتی 150 ساله دارد. ما در بحث تربیت نیروی انسانی رشد بسیار چشمگیری داشته ایم تا آنجا که امروز در بخش مربی ، داور و مسئول ، در تمامی رده ها، بالغ بر 11 هزار نفر در کشور فعالیت می کنند.

استعدادیابی از اهم کارهای فدراسیون است

وی افزود: فدراسیون شنا همواره به موضوع استعدادیابی توجه ویژه ای داشته است. ما بتازگی یازدهمین دوره را با حضور 11 استان برگزار کردیم که استقبال خوبی از آن به عمل آمد و این امر در کشف استعدادهای جدید کمک قابل ملاحظه ای به ما می کند.

مرادی گفت: تا پیش از این سالانه فقط یک دوره رقابت های کشوری برگزار می شد اما امروز شاهد برگزاری 30 دوره مسابقه در سطح کشور هستیم. در حوزه مدال آوری هم در سه رشته شنا، شیرجه و واترپلو، پیشرفت قابل اعتنایی داشته ایم. ایران تنها کشور آسیایی است که لیگ بانوان مردان و بانوان را برگزار می کند. جابه جایی بیش از 150 رکورد ملی در شنا، فعالیت بیش از هزار واترپلوئیست در کشور و موفقیت در رشته شیرجه در رده های سنی از جمله موفقیت های فدراسیون شنا به حساب می آید.

حضور در رتبه 15 جهان در شنا

مرادی در ادامه با اشاره به موفقیت شنای ایران گفت: محمد علیرضایی ، شناگر کشورمان در حال حاضر در رده پانزدهم برترین شناگران جهان قرار دارد که این امر یک توفیق چشمگیر برای شنای ایران به شمار می آید. شناگر ما در این ماده کمتر از یک ثانیه با شناگر اول جهان فاصل دارد. شنای ایران در حال حاضر با مربیان خوب کشورمان چون بهرام پازوکی و بهزادمهدی خبازیان در جایگاه بسیار خوبی دارد که این حاصل تلاش جمعی این مجموعه بوده است.

تدوین طرح توسعه شنای کشور

رئیس فدراسیون شنا ، شیرجه و واترپلو با استقبال از طرح تدوین توسعه شنای کشور اظهار داشت: این طرح توسط مهندس علی آبادی به تمامی استخرهای کشور ابلاغ شده و همه استخرها موظف به باشگاهداری شده اند. تا پیش از این باشگاه شنا در کشور وجود نداشت اما با تدوین این طرح، بیش از پنج هزار باشگاه در کشور خواهیم داشت. فدراسیون شنا هیچ گونه دخالتی در درآمد این باشگاه ها ندارد فقط سیاست گذاری ها با فدراسیون است. البته این تعداد باشگاه در قیاس با کشورهایی که 17 هزار باشگاه شنا دارند، ناکافی است.

ساخت و ساز استخرها و کمک به رشد شنا

مرادی گفت: ما در دو مقطع شاهد رشد ساخت و ساز اماکن ورزشی در کشور بوده ایم. دوره اول به دوره مهندس هاشمی طبا بازمی گردد که تعداد زیادی استخر در سطح کشور بنا نهاده شد اما در دوره مهندس علی آبادی، این رشد ، شکل فزاینده تری به خود گرفته و در حال حاضر 3500 پروژه ورزشی در سطح کشور در حال ساخت است که بخش عظیمی از این پروه ها ، ساخت استخرها به حساب می آید. توسعه زیرساخت ها به پیشرفت رشته های شنا، شیرجه و واترپلو کمک قابل توجهی خواهد کرد.

شنای موزون و استقبال بانوان ایرانی

مرادی تصریح کرد: شنای موزون یکی از رشته هایی است که قدمت آن در کشور به 6 سال می رسد. در حال حاضر بیش از هزار بانوی ایرانی در این رشته فعالیت می کنند و ما حتی موفق شدیم دو داور در بازی های آسیایی دوحه داشته باشیم که در نوع خود یک موفقیت بزرگ به حساب می اید. شنای موزون به همت خانم دکتر سلامی و نواب فدراسیون ها امروز جایگاه بسیار خوبی در این فدراسیون دارد.

برای ابقای دبیرکلی حمایت نشدم

وی در پاسخ به تقاضای جمعی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا ابقا نشدن وی در سمت دبیرکلی ، به کوتاهی کمیته ملی المپیک بازمی گردد یا نه، گفت: قصد ندارم این موضوع را به گردن کسی بیندازم و انگشت اتهام خود را به سوی کسی نشانه بروم اما واقعیت این است آنگونه که باید و شاید در این خصوص حمایت نشدم. اینکه پست دبیرکلی کنفدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو به مرکزیت جمهوری اسلامی، تهران، از این پس در اختیار ما نیست ، تاسف آور است. من به آنهایی که از بابت انتخاب نشدنم به عنوان دبیرکل خوشحال شدند، تبریک می گویم.

جدایی ام از فدراسیون شایعه است

مرادی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه مسئولان سازمان قصد برکناری وی از سمت فعلی را دارند، گفت: اینها شایعاتی است که من اخیرا از زبان بعضی از عزیزان می شنوم. شما اگر اطلاعات جامع تری در این خصوص دارید مرا هم در جریان بگذارید. من در فدراسیون شنا کماکان به عنوان یک خدمتگزار به کار خود ادامه خواهم داد.

برای دبیرکلی کوتاهی نکردم

رئیس فدراسیون شنا ، شیرجه و واترپلو در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه تلاش وی برای احراز سمت در کمیته ملی المپیک باعث شده از رایزنی برای ابقا در سمت دبیرکلی کنفدراسیون بازبماند، افزود: این دو موضوع هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد و حضور من در انتخابات کمیته ملی المپیک ، عاملی نشد تا تمرکزم برای ابقای سمت دبیرکلی از بین برود. همان طور که پیش تر هم اشاره کردم، فکر می کنم در این خصوص حمایت های لازم از من به عمل نیامد تا در نهایت این کرسی ارزشمند از دست برود.

خوشبینی به موفقیت در بازی های کشورهای اسلامی

وحید مرادی در پایان با شاره به برگزاری دومین دوره بازی های کشورهای اسلامی گفت: ما نتایج موفقیت آمیزی را در رقابت های کشورهای اسلامی پیش بینی کرده ایم. فکر می کنم در رقابت های شنا در 6 ماده به فینال رقابت ها برسیم و جزو 8 نفر پایانی باشیم. ما در رشته شنا از شانس کسب مدال برخورداریم ضمن اینکه در واترپلو و شیرجه هم قرار گرفتن روی سکو را برای خود متصوریم.