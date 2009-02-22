به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا متولی، خسرو باباخانی و طاهره ایبد که داوری آثار رسیده به این جایزه را در بخش نوجوان بر عهده داشتهاند؛ کتابهای "پلو خورش" نوشته هوشنگ مرادیکرمانی، "لالایی برای دختر مرده" تالیف حمیدرضا شاهآبادی، "ناهی" نوشته جمشید خانیان و "بیوک آقا" نوشته یوسف خوشکلام را به عنوان نامزدهای دریافت جوایز برتر معرفی کردند.
هشتمین دوره از جایزه ادبی شهید حبیب غنیپور روز دوشنبه دوازدهم اسفند ماه و از ساعت 16:30 در مسجد نور واقع در میدان جهاد(فاطمی) برگزار میشود.
احمد بیگدلی، محمدرضا بایرامی و فرخنده حقشناس که داوری آثار داستانی و رمان رسیده به هشتمین دوره از این جایزه را در دو بخش بزرگسال با موضوع آزاد و دفاع مقدس بر عهده داشتند؛ رمانهای "قربانی باد موافق" نوشته محمد طلوعی، "مفید آقا" تالیف مرتضی کربلاییلو، "قاعده بازی" کاری از فیروز زنوزیجلالی، "انجمن مخفی" نوشته احمد شاکری و "کافه پیانو" نوشته فرهاد جعفری را نامزدهای دریافت جوایز برترین رمان با موضوع آزاد منتشر شده در سال 86 اعلام کردند.
این داوران کتابهای "آنا هنوز میخندد" نوشته اکبر صحرایی، "گوساله سرگردان" نوشته مجید قیصری، "باران جنوب" نوشته علیالله سلیمی، "برخیز ای بخت خفته" نوشته اصغر استاد حسن معمار، "میخواهم یک نامه کوتاه بنویسم" نوشته شهریار عباسی و "ما از دوکوهه آمدهایم، اینجا غریبیم" نوشته مجید پورولی کلشتری را به عنوان نامزدهای بخش رمان با موضوع دفاع مقدس معرفی کردند.
حمیدرضا شاهآبادی، هوشنگ مرادی کرمانی، جمشید خانیان و یوسف خوشکلام به عنوان نامزد دریافت نویسنده بهترین رمان نوجوان در هشتمین جایزه شهید حبیب غنیپور معرفی شدند.
کد مطلب 838348
نظر شما