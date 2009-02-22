  1. هنر
  2. سایر
۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۱۶

7000 نسخه خطی کتابخانه مجلس دیجیتال‌سازی شد

7000 نسخه خطی کتابخانه مجلس دیجیتال‌سازی شد

کار دیجیتال‌سازی نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی از مرز 7000 نسخه گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارهای مربوط به تصویر بردارى نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی که توسط واحد دیجیتال‌سازی این کتابخانه و به صورت دیجیتالى از مهرماه امسال آغاز شده بود، به 7052 نسخه رسید.

7052 نسخه فوق، بالغ بر یک میلیون و 325 هزار و 861 فریم یا صفحة دیجیتالى است که هر فریم برابر با یک برگ از نسخه‌هاى خطى است.

این پروژه ملی که با هدف در دسترس قرار گرفتن نسخ خطی از طریق شبکه جهانی اینترنت آغاز شده است، در دو شیفت کاری صبح و بعد از ظهر و توسط واحد مذکور در کتابخانه مجلس ادامه پیدا کرده است.

مسئولان این کتابخانه امیدوارند که با روند فعلی، تصویر‌بردارى تمامى 24 هزار نسخه خطى مجلس در سال آینده به اتمام برسد.

کد مطلب 838353

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها