به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر طی سخنانی ‏ابتکار بانک ‏قرض‌الحسنه مهر را در پرداخت تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه جالب خواند و گفت: فعالیت قرض‌الحسنه‌ای ‏در سایر بانک‌ها ‏نیز وجود دارد منتهی این موضوع در حاشیه و جزء امور فرعی بانک‌ها به حساب می‌آید که باید ‏این مهم گسترش پیدا کند. ‏



وی ضمن قدردانی از ابتکار دست اندرکاران این بانک خاطرنشان کرد: باید سعی کنید در سایه دریافت کار مزد ‏پایین میزان ارائه تسهیلات ‏وام و... را به اطلاع مردم برسانید، رسانه ملی نیز باید در این راه به شما بطور ‏بلاعوض کمک کند. ‏



آیت‌الله مکارم در ادامه با اشاره به مزیت قرض بر صدقه در دین اسلام تصریح کرد: افراد زیادی هستند که مایل ‏هستند سرمایه خود را ‏بصورت قرض در اختیار دیگران بگذارند منتهی از این موضوع به دلیل نداشتن اطمینان ‏کامل هراس دارند که شما می‌توانید این اعتماد را ‏برای آنان ایجاد نمایید. ‏



این مرجع تقلید خطاب به دست اندرکاران این بانک تأکید کرد: باید سعی کنید با استفاده از روش‌های مختلف ‏کارکردهای قرض‌الحسنه‌ای ‏مؤسسه را اطلاع رسانی کنید. ‏



در ابتدای این دیدار نیز غلامرضا مصطفی‌پور مدیر عامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران ضمن ارائه گزارش از ‏فعالیت‌های این بانک ‏قرض‌الحسنه گفت: این بانک در سال 86 با سرمایه یکهزارو 500 میلیارد تومان زیر نظر بانک ‏مرکزی تأسیس شد و هم اکنون با بیش از ‏‏230 شعبه در سراسر کشور بصورت آنلاین مشغول خدمات رسانی و ‏ارائه تسهیلات بصورت قرض‌الحسنه به شهروندان می‌باشد. ‏

