به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر طی سخنانی ابتکار بانک قرضالحسنه مهر را در پرداخت تسهیلات به صورت قرضالحسنه جالب خواند و گفت: فعالیت قرضالحسنهای در سایر بانکها نیز وجود دارد منتهی این موضوع در حاشیه و جزء امور فرعی بانکها به حساب میآید که باید این مهم گسترش پیدا کند.
وی ضمن قدردانی از ابتکار دست اندرکاران این بانک خاطرنشان کرد: باید سعی کنید در سایه دریافت کار مزد پایین میزان ارائه تسهیلات وام و... را به اطلاع مردم برسانید، رسانه ملی نیز باید در این راه به شما بطور بلاعوض کمک کند.
آیتالله مکارم در ادامه با اشاره به مزیت قرض بر صدقه در دین اسلام تصریح کرد: افراد زیادی هستند که مایل هستند سرمایه خود را بصورت قرض در اختیار دیگران بگذارند منتهی از این موضوع به دلیل نداشتن اطمینان کامل هراس دارند که شما میتوانید این اعتماد را برای آنان ایجاد نمایید.
این مرجع تقلید خطاب به دست اندرکاران این بانک تأکید کرد: باید سعی کنید با استفاده از روشهای مختلف کارکردهای قرضالحسنهای مؤسسه را اطلاع رسانی کنید.
در ابتدای این دیدار نیز غلامرضا مصطفیپور مدیر عامل بانک قرضالحسنه مهر ایران ضمن ارائه گزارش از فعالیتهای این بانک قرضالحسنه گفت: این بانک در سال 86 با سرمایه یکهزارو 500 میلیارد تومان زیر نظر بانک مرکزی تأسیس شد و هم اکنون با بیش از 230 شعبه در سراسر کشور بصورت آنلاین مشغول خدمات رسانی و ارائه تسهیلات بصورت قرضالحسنه به شهروندان میباشد.
قم - خبرگزاری مهر: آیتالله مکارم شیرازی خواستار گسترش و ترویج فعالیتهای قرضالحسنهای در سیستم بانکی کشورشد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر طی سخنانی ابتکار بانک قرضالحسنه مهر را در پرداخت تسهیلات به صورت قرضالحسنه جالب خواند و گفت: فعالیت قرضالحسنهای در سایر بانکها نیز وجود دارد منتهی این موضوع در حاشیه و جزء امور فرعی بانکها به حساب میآید که باید این مهم گسترش پیدا کند.
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