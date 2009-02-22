آبگیری 78 درصد آب بندانهای مازندران

عزیز الله واحد ظهر یکشنبه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر افزود: در چهار ماهه نخست سال زراعی جاری میزان بارندگی نسبت به دوره شاخص رشد 17 درصدی داشته است.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل توزیع نامنظم زمانی و مکانی بارش بیشتر بارش ها در دشت رخ داده و روان آب رودخانه های استان با کاهش 33 درصدی مواجه بوده است.

مدیر عامل آب منطقه ای مازندران با اشاره به اینکه در حال حاضر 57 درصد مخازن سدها آبگیری شدند تصریح کرد: آبگیری مخازن سدها نسبت به مدت مشابه پارسال 15 درصد کاهش نشان داده است.

واحد با بیان اینکه تاکنون آبگیری 78 درصد آب بندانها صورت گرفته است، یادآور شد: این میزان آبدهی نسبت به فصل زراعی سال گذشته 22 درصد افزایش داشته است.

وی با اعلام این مهم که مخازن آبهای زیرزمینی با کاهش بارندگی 45 میلیون متر مکعبی مواجه بوده است از کشاورزان خواست از هم اکنون کشت مزارع استان را آغاز و از پتانسیل رطوبت و آب موجود در دشتها استفاده شود.

به گفته وی، سال آینده علاوه بر سدهای البرز و گلورد و شبکه های آبیاری و زهکشی انهار در ادامه کانال انتقال آب های چالوس به دشت هراز، طرحهای آبرسانی به ساری، شهرهای گروه الف، رامسر و کتالم در استان انجام می شود.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران افزود: برای سال آتی همچنین مبلغ 30 میلیارد ریال اعتبار اجرایی برای اجرای سد هراز در لایحه بودجه پیشنهاد شده است.

وی از کشاورزان خواست برای عبور از مشکلات کمبود آب در سال زراعی آتی ضمن درخواست همکاری و تعامل مناسب با شرکتهای آب منطقه ای در مصرف، اجرای طرح های نوبت بندی آب برای کشت شالی، شروع زودهنگام کشاورزی، انتخاب الگوی کشت متناسب با منابع آب در مناطق مختلف استان را در اولویت فصل زراعی قرار دهند.