ایران چک 50 هزار تومانی در خودپردازها قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستور بانک مرکزی، برخی بانکها با هماهنگی اداره نشر اسکناس بانک مرکزی نسبت به ارائه چک پول 50 هزار تومانی از طریق این دستگاهها اقدام می کنند.

به عنوان مثال، بانک ملت هم اکنون در دستگاههای خودپرداز خود ایران چک 50 هزار تومانی بانک مرکزی قرار داده است.

مدیر کل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی چندی پیش به مهر گفته بود: بانکها می توانند یکی از 4 کاست دستگاههای خودپرداز خود را به چک پول 50 هزار تومانی اختصاص دهند.

مهران شریفی با تاکید بر اینکه این اقدام به منظور رفاه حال مردم انجام می شود، افزوده بود: بانکها می توانند بخشی از چک پولهایی که از بانک مرکزی می گیرند را در دستگاه های خودپرداز قرار دهند.

