کشف راز چگونگی پرواز پتروسورها

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکن فسیلهای دایناسورها پرده از راز چگونگی پرواز پتروسور ها برداشت. به گفته دانشمندان بزرگترین جاندارانی که تا به حال با توانایی پرواز در جهان شناسایی شده اند 70 میلیون سال قبل از پرواز اولین پرنده در جهان انرژی خود را از سیستم تنفسی مشابه شش پرندگان دست می آورده است.

پتروسورهای بال چرمی در حدود 220 میلیون سال پیش از خانواده ای به وجود آمده اند که امروزه به شکل کروکودیلها تکامل یافته اند. تاکنون چگونگی امکان پرواز در این پرندگان ما قبل تاریخ به دلیل غیر قابل انعطاف بودن قفسه سینه و ناکارایی فرایند تنفس در آنها ناشناخته باقی مانده بود.

متخصصان دانشگاه ماساچوست به تازگی با مطالعه بر روی فسیلی که به خوبی ساختار قفسه سینه پتروسورها را نشان می دهد اطلاعات متفاوتی را از شیوه تنفسی این جاندار ارائه کردند. با استفاده از تکنیک پرتونگاری دانشمندان دریافتند که استخوانهای قفسه سینه این پرندگان اولیه از کیسه های هوایی برخوردار بوده که به شش جاندار منتهی می شده است.

این سیستم تنفسی مشابه با سیستم تنفس پرندگان امروزی است که با انعطاف بدن خود کیسه های هوا را منبسط و منقبض کرده و هوای پاک را در میان ششها به جریان می اندازد. به این شکل اکسیژن موجود در هوا به شکلی موثرتر در ششها جذب خواهد شد.

کیسه های هوای موجود در استخوان قفسه سینه پتروسورها که گنجایش آنها متناسب با ابعاد بدن جاندار افزایش می یافته است در کاهش وزن استخوانها و افزایش سرعت پرنده نیز تاثیرگذار بوده است.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، این کیسه های هوا با سیستم هوای زیرپوستی در ارتباط بوده اند که با استفاده از آنها پتروسورها قادر به تغییر حالت بالهای خود نیز بوده اند.