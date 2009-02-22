قطار سریع السیر مشهد - تهران طی پنج سال بهره برداری می شود

سعید حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: کنسرسیوم طرح قطار سریع السیر مشهد - تهران از سه شرکت ایرانی و هشت کشور خارجی تشکیل شده است که کار طراحی، ساخت و اجرای این پروژه را بر عهده خواهد گرفت

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی با اشاره سفر استاندار خراسان رضوی به آلمان در خصوص آخرین وضعیت در خواست شرکت‌های ایرانی و خارجی عضو کنسرسیوم پروژه و قرار‌داد نهایی تصریح کرد: میزان فاینانس و زمان‌بندی پروژه نیز در این سفر پیگیری خواهد شد.

حسین پور با بیان اینکه مقدمات اجرایی پروژه قطار سریع السیر مشهد - تهران مراحل پایانی خود را می گذارند، اذعان داشت: بر اساس زمان‌بندی، پروژه قطار سریع السیر مشهد - تهران از زمان آغاز به کار پروژه، طی پنج سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به ضرورت توسعه سیستم‌های حمل‌و‌نقل ریلی و جاده‌ای در استان گفت: پروژه قطار سریع السیر مشهد - تهران از طرحهای ارزشمند توسعه حمل و نقل ریلی است.