25 دانشگاه کشور آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای ارائه می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی شریف النسبی ظهر یکشنبه در دیدار با استاندار و روسای دانشگاههای مازندران در استانداری افزود: هم اکنون این آموزشها در سطح 25 دانشگاه کشور صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: 33 درصد فارغ التحصیلان دانشگاهها اکنون در مراکز فنی و حرفه ای کشور آموزشهای مهارت آموزی می بینند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به اینکه آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای اکنون در دانشگاههای شیراز، اراک، اصفهان، خراسان شمالی و جنوبی و چهارمحال بختیاری صورت گرفته است، تصریح کرد: جامعه هدف مهارت آموزی در دانشگاههای کشور برای ارتقاء آموزش های فنی و حرفه ای و نیاز بازار است.

شریف النسبی با بیان اینکه آموزش مهارتهای مرتبط با رشته های علوم انسانی نظیر خبرنگاری و کتابداری از برنامه های بعدی این سازمان در دانشگاهها است، یادآور شد: منابع به اندازه کافی برای تجهیز مراکز فنی و حرفه ای و مهارت آموزی وجود دارد.

وی با بیان اینکه این دوره ها به صورت اختیاری و بر اساس نیاز بازار و اولویتهای پژوهشی دانشگاهها صورت می گیرد، افزود: نیازهای مرتبط دانشجو و بازار مدنظر مهارت آموزی است.

معاون وزیر کار با اعلام این مهم که قشر عظیمی از جوانان جامعه در حد فارغ التحصیل شدن هستند، اظهار داشت: دوره های مهارت آموزی دانشگاهها از 40 ساعت آغاز و در پایان گواهینامه مهارت آموزی به دانشجویان ارائه خواهد شد.

استاندار مازندران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه ارتقاء بهره وری و تولید علم در دانشگاهها باید از طریق مهارت آموزی صورت گیرد، افزود: دانشگاههای مازندران آمادگی انعقاد تفاهم نامه همکاری برای مهارت آموزی در دانشگاههای خود هستند.

سید محمد کریمی بیان داشت: سفرهای استانی دولت موجب ارتقاء دانشکده های مختلف به دانشگاه شده بنابراین مهارتهای قابل آموزش فنی و حرفه ای در دانشگاهها باید متناسب با نیاز روز جامعه کشاورزی استان باشد.

نماینده عالی دولت نهم در مازندران با بیان اینکه وزارت کار باید برنامه ریزی مدون تری برای افزایش اشتغال در شاخه های صنعت و کشاورزی استان ایفاء کند یادآور شد: زمینه تلاش و آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای در مازندران فراهم است.