به گزارش خبرنگار مهر، محسن باقرزاده مدیر مسئول انتشارات طوس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم هیچگاه کتاب را جزو نیازهای ضروری در سبد کالاهای مورد نیاز خانواده‌ خود محسوب نمی‌کنند و حتی هیچ رغبتی به کتابخوانی ندارند، همین روحیه عامل موثری در پائین بودن شمارگان کتاب است.

وی افزود: آماری که درباره کتابخوانی و انتشار کتاب اعلام می‌شود بر اساس شیوه‌های درست علمی محاسبه نمی‌شود، اساسا این آمارها بر اساس انتشار کتابهای کمک آموزشی و کتابهای تستی و مذهبی ارزیابی می‌شود و کافی است که این قبیل کتابها را از این آمار کم کنیم تا مشخص ‌شود وضیت حوزه نشر تا چه اندازه وخیم است.

باقرزاده توریع نامناسب کتابهای منتشر شده و فقدان اطلاع رسانی در حوزه نشر را از دیگر دلایل پائین بودن شمارگان کتاب خواند و خاطرنشان کرد: بسیاری از کتابهای مهم به دلیل ضعف شبکه توزیع به دست مخاطبان نمی‌رسد، همچنین به دلیل فقدان اطلاع رسانی، مخاطبان هیچ اطلاعی درباره تازه‌های نشر ندارند تا به خرید کتاب اقدام کنند.

مدیر انتشارات طوس در ادامه با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه کتاب راهکارمناسبی برای افزایش فروش کتاب و ترویج کتابخوانی نیست، اظهار داشت: برخی از ناشران بدلایلی علاقه‌ای به شرکت در این نمایشگاهها ندارند واز سوی دیگر برگزاری نمایشگاه موحب کاهش فعالیت کتابفروشان و ناشران محلی می‌شود.

وی در توضیح بیشتر گفت: بازدید کنندگان با خرید کتابهای مورد نظر خود از نمایشگاه‌ها دیگر رغبتی برای خرید از کتاب فروشیهای محلی ندارند و این وضعیت ادامه حیات ناشران محلی و کتاب فروشیها را با خطر روبرو می‌کند.

باقرزاده تغییر رویکردها و برنامه‌ها را با تغییر مدیران از دیگر مشکلات حوزه نشر عنوان کرد و اذعان داشت: تغییر مدیریت فاجعه به بار می آورد، گاهی سالها بر روی طرحی کار می‌شود و برای اجرایش برنامه ریزی می شود اما با تغییر مدیریت برنامه‌ها کنار گذاشته می‌شود و دوباره طرحی نو از سر گرفته می شود، بنابراین طبیعی است که کارها به سامان نرسد.

وی در ادامه با اشاره به اهداف اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد: دولت باید با واگذاری مراکز دولتی به بخش خصوصی تنها نقش ناظر را داشته باشد تا همه چیز بتواند در مسیری درست‌تر حرکت کند.

مدیر مسئول انتشارات طوس در پایان فقدان همکاری میان ناشران را از دیگر مشلات حوزه نشر خواند و تاکید کرد: ناشران با ایجاد تعامل و ارتباط سازنده می‌توانند بسیاری از مشکلات را برطرف کنند در حالیکه ناشران در کشور ما تکرو هستند و اغلب انفرادی عمل می‌کنند و ادامه چنین وضعیتی به زیان حوزه نشر است.