94 درصد منابع بانکها در بنگاههای زودبازده مصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله قره خانی در نخستین همایش فرصتهای نوین سرمایه گذاری بین المللی در راستای سند چشم انداز با تاکید بر بحث سرمایه گذاری به عنوان بستر توسعه گفت: موضوعاتی همچون افزایش سطح درآمد، کاهش نرخ بیکاری، تورم، افزایش صادرات و غیره بدون توجه به مقوله سرمایه گذاری، مدیریت و هدایت آن امکانپذیر نخواهد بود.

وی افزود: در برنامه های میان مدت، 5 ساله و سند چشم انداز به مقوله و جایگاه سرمایه گذاری توجه ویژه ای شده است.

این نماینده مجلس با تاکید برحمایت از سرمایه گذاری در کشور به ویژه در بخش خصوصی، اظهارداشت: مباحثی همچون امنیت قانونی، زیست محیطی، سیاسی و غیره در فرآیند سرمایه گذاری تاثیرگذار است.

قره خانی تصریح کرد: در گذشته سرمایه گذار نقطه تقابل آحاد مردم جامعه که خارج از عدالت محوری رفتار کرده، تلقی می شد، اما امروز این فرهنگ تغییر کرده است.

وی با اشاره به اینکه گاهی نگرشهای سیاسی دولتها در عرصه حکومتی، امنیت سرمایه گذاری را با چالش مواجه می کند که متاسفانه این موضوع ناشی از اجرای نامناسب خصوصی سازی است، افزود: بر اساس آمار سرمایه گذاری و تجارت بانک جهانی در سال 2007 ایران در بین 161 کشور دنیا رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است.

به گفته این نماینده مجلس، سرمایه گذاری غیر مستقیم متاثر از تصمیمات دولت است، به نحوی که تصمیمات مختلفی که در مورد بانکها اتخاذ می شود، بلافاصله بر سرمایه گذاری اثر می گذارد.

وی همچنین به رکود موسسات تولیدی در کشور با قفل شدن منابع بانکها اشاره و بیان کرد: تعطیلی تولیدات و مواجه شدن آنها مشکلاتی در این راستا، باعث کاهش سرمایه گذاری نیز می شود.

قره خانی همچنین نسبت به اتخاذ سیاستهای متفاوت در مورد نرخ سود بانکی انتقاد کرد و با بیان اینکه این سیاستها بر روی سرمایه گذاری تاثیر گذار است، گفت: 83 درصد سرمایه بانکها متعلق به مردم است که 94 درصد آن در اثر پرداخت وام به بنگاههای زودبازده خرج شده است.

وی کاهش سپرده های بلندمدت بانکی را نیز نتیجه غلط سیاست گذاریهای بانک مرکزی ذکر و بیان کرد: در وهله اول باید امنیت سرمایه گذاری در کشور ایجاد شود.

وی اتخاذ تصمیمات زودهنگام و غیر مشاوره ای را از آفتهای سرمایه گذاری در کشور دانست. وی برخی از برنامه های دولت در لایحه طرح هدفمند کردن یارانه ها از قبیل قیمتهای پیشنهادی برای گازوئیل، برق، گاز و غیره را باعث ایجاد مشکلاتی برای بخش تولید و سرمایه گذاری در کشور دانست.

وی همچنین از بازگشت سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور برای سرمایه گذاری در ایران خبرداد.

همچنین در این همایش مسعود جعفری مدیرعامل نمایندگی کارگزاری EFX در منطقه خاورمیانه نیز بر حمایت از گسترش نهادهای پولی، مالی و اعتباری، حمایت از ایجاد مراکز مشاوره ای مالی و اقتصادی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و حضور در بازارهای جهانی و تاثیر متقابل سرمایه های بخش خصوصی و بورس اوراق بهادار به منظور حمایت از سرمایه گذاری تاکید کرد.

وی با بیان اینکه فعالیت خدماتی به تنهایی نمی تواند باعث رشد سرمایه ودارایی شود، افزود: اگر توانمندی ها در جایگاه خود صورت گیرد، باعث کاهش نرخ تورم، کالا و افزایش سود سرمایه توسط سرمایه گذار خواهد شد.

جعفری گفت: سرمایه گذاران نباید پول خود را در جهت کسب سود به قیمت افزایش قیمت کالا هزینه کنند، زیرا باید خود در نهایت این سود را صرف خرید کالاهای مورد نیاز خود نمایند.

وی قیمت، سرعت و کیفیت را مثلث فروش برای سرمایه گذاری و حضور در بازارهای جهان ذکر کرد.