شهرستان دورود با کمبود 1000 معلم روبروست

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان دورود، علی نیکبخت ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان اظهار داشت: این میزان کمبود معلم در رشته های مختلف آموزش و پرورش این شهرستان وجود دارد.

وی همچنین از افت تحصیلی دانش آموزان در مقطع اول دبیرستان در این شهرستان خبر داد و یادآور شد: برخی سیاست های آموزشی و همچنین بازنشته شدن معلمان در طول سال تحصیلی از جمله علل افت تحصیلی در دانش آموزان دورودی است.

فرماندار شهرستان دورود نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه باید از فضاهای آموزشی موجود بهترین بهره برداری صورت پذیرد، خواستار رفع مشکل فضاهای آموزشی شهرستان دورود شد.

وی همچنین خواستار بررسی دقیق تر در راستای شناسایی علل افت تحصیلی در دانش آموزان و اتخاذ راهکارهای موثر در این زمینه شد.