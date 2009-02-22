به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشورمان در نظر دارد طی روزهای 20 تا 22 سپتامبر - 29 تا 31 شهریورماه تورنمنتی چهارجانبه را با حضور تیم‌های ملی و امید فوتسال کشورمان و تیم‌های ملی برزیل و هلند برگزار کند.

بر این اساس تیم‌های ملی فوتسال برزیل و هلند تا تاریخ 19 سپتامبر (28 شهریور ماه) وارد کشورمان می شوند و یک روز بعد در اصفهان در چارچوب تورنمنت چهارجانبه این شهر به میدان خواهند رفت.

کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال ضمن دعوت رسمی از تیم ملی فوتسال بزرگسالان هلند از تیم جوانان این کشور نیز دعوت به عمل آورده است تا دو روز زودتر از آغاز تورنمنت اصفهان به ایران سفر کند و دو بازی دوستانه با تیم‌های امید و قهرمان لیگ کشورمان برگزار کند.

برگزاری یک کلاس مربیگری پیش از آغاز تورنمنت چهارجانبه اصفهان از دیگر برنامه های کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال است. کمیته فوتسال از "ویکتور هرمانس" برای تدریس در این دوره مربیگری به عمل آورده است. این کلاس مربیگری دو روز زودتر از آغاز تورنمنت اصفهان در این شهر برگزار می شود.

هرمانس چندی پیش در کوالالامپور برای مربیان برگزیده فوتسال آسیا دوره مربیگری برگزار کرد که از کشورمان حسین شمس و ناصر صالح در این دوره شرکت کردند.