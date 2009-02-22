تصویربرداری "و کسی در راه است" به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان تصویربرداری این فیلم، به زودی تدوینگر و آهنگساز انتخاب میشوند تا اولین فیلم تلویزیونی قنبری آماده پخش شود.
"و کسی در راه است" محصول شبکه دو است و برای مخاطب کودک و نوجوان ساخته شده است. قنبری در این فیلم از بازیگران محلی و بومی استفاده کرده است. تصویربرداری این فیلم در استانهای گیلان و مازندران انجام شد.
"و کسی ..." داستان نوجوانی 11 ساله به نام صمد است که در آزمونی سخت به عنوان پیامرسان تلفنخانه روستا انتخاب میشود، اما به دلیل علاقه دیگر دوستانش به این شغل با اتفاقهایی روبرو میشود. قنبری فیلمهای سینمایی "او" و "پرندهباز کوچک" را کارگردانی کرده است.
عوامل تولید "و کسی ..." عبارتند از محمد داودی تهیهکننده، فریدون شیردل مدیر تصویربرداری، روحالله جعفربگلو صدابردار، جعفر محمدشاهی طراح صحنه و لباس، احسان روناسی و شیوا پاکنیت چهرهپرداز، بهروز بادروچ عکاس و جلیل شعبانی مجری طرح.
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