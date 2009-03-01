سعید ابوطالب درباره وضعیت پخش این فیلم مستند به خبرنگار مهر گفت: تدوین "تنفس 9/7" در چند روز آینده به پایان می‌رسد. تلویزیون کمتر تمایل به پخش فیلم‌های مستند سیاسی روز نشان می‌دهد و در این شرایط بعید می‌دانم این مستند که مربوط به آخرین استیضاح مجلس هفتم است، امکان پخش از تلویزیون را پیدا کند.

وی ادامه داد: با توجه به نزدیکی فضای فیلم به حال و هوای انتخابات تصور می‌کنم اگر "تنفس 9/7" در ماههای اول سال آینده به نمایش درآید می‌تواند شرایطی مناسب داشته باشد. البته با توجه به امتناع تلویزیون از نمایش مستندهای سیاسی روز باید عرصه‌ای مناسب برای نمایش "تنفس 9/7" پیدا کنم. همچنان برای متقاعد کردن تلویزیون برای پخش این مستند تلاش‌ می‌کنیم.

ابوطالب درباره مراحل تولید دو مستند "پارلمان ایرانی" و "آب ما را با خود برد" گفت: "پارلمان ایرانی" با موضوع مجلس هفتم آماده نمایش شده و در حال حاضر سیدمحسن یوسفی "آب ما را با خود برد" را تدوین می‌کند که درباره خلیج فارس است.