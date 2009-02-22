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۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۰۳

برای نخستین بار در کشور؛

بانکها مجاز به اعطای تسهیلات ارزی به بخش معدن شدند

بانکها مجاز به اعطای تسهیلات ارزی به بخش معدن شدند

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن خبر داد: شورای اقتصاد در جلسه دیشب خود تصویب کرد برای نخستین بار در کشور بخش معدن از تسهیلات ارزی بانکها بهره مند شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران، محمد مسعود سمیعی نژاد گفت: براساس تصویب جلسه دیشب شورای اقتصاد، بانکها مجاز شدند تسهیلات ارزی برای ماشین آلات بخش اکتشاف و استخراج معادن پرداخت کنند.

وی افزود: تسهیلات مذکور با تایید وزارت صنایع و معادن در اختیار معدنکاران و شرکتهای پیمانکاری معدنی قرار خواهد گرفت.

سمیعی نژاد با بیان اینکه تقویت اکتشافات معدنی یکی از سیاستهای وزارت صنایع و معادن است، اعطای تسهیلات ارزی برای بخش اکتشاف و استخراج معادن را یک انقلاب در این بخش دانست.

به گفته وی در حال حاضر بیش از پنج هزار معدن در کشور وجود دارد و میزان استخراج از این معادن سالانه حدود 230 میلیون تن است.

کد مطلب 838443

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