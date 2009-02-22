بانکها مجاز به اعطای تسهیلات ارزی به بخش معدن شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران، محمد مسعود سمیعی نژاد گفت: براساس تصویب جلسه دیشب شورای اقتصاد، بانکها مجاز شدند تسهیلات ارزی برای ماشین آلات بخش اکتشاف و استخراج معادن پرداخت کنند.

وی افزود: تسهیلات مذکور با تایید وزارت صنایع و معادن در اختیار معدنکاران و شرکتهای پیمانکاری معدنی قرار خواهد گرفت.

سمیعی نژاد با بیان اینکه تقویت اکتشافات معدنی یکی از سیاستهای وزارت صنایع و معادن است، اعطای تسهیلات ارزی برای بخش اکتشاف و استخراج معادن را یک انقلاب در این بخش دانست.

به گفته وی در حال حاضر بیش از پنج هزار معدن در کشور وجود دارد و میزان استخراج از این معادن سالانه حدود 230 میلیون تن است.