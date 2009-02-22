محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه دو سناریو در رابطه با لایحه هدفمند یارانه‌ها وجود دارد گفت: بر اساس یکی از این سناریوها لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها سال 88 مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بر اساس سناریوی دیگر این لایحه به طور کلی به دولت مسترد خواهد شد.

نماینده مردم تبریز در خانه ملت یادآور شد: شرط دولت برای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها این است که امکان بازتوزیع یارانه را داشته باشد و اگر بعد از تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها امکان بازتوزیع برای دولت وجود نداشته باشد، دولت موافق اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها در سال آینده نخواهد بود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس یادآور شد: بازتوزیع به این معنا است که دولت بتواند یارانه‌ها را به صورت نقدی بین دهک‌های درآمدی پائین توزیع کند.

فرهنگی درباره اینکه آیا کمیسیون ویژه تغییری در نظر دولت برای داشتن امکان بازتوزیع یارانه‌ها داده گفت: یک پیام اینکه مجلس 8 هزار و 400 میلیارد تومان به عنوان سقف درآمد دولت از فروش حامل‌های انرژی به تصویب رساند می‌تواند این باشد که دولت نخواهد توانست یارانه‌ها را بازتوزیع کند، مگر اینکه مجلس در سیاست‌های ابلاغی خود سیاستی را در نظر بگیرد که دولت اجازه و امکان بازتوزیع یارانه‌ها را داشته باشد.