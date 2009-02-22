اجرای نمایش "قصه بخت" تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هشت نمایش شرکتکننده در اجراهای دورهای نمایشهای برگزیده کودک و نوجوان تا پنج اسفند روی صحنه هستند، اما اجرای "قصه بخت" فتحعلیبیگی با عروسکگردانی علی یدالهی به دلیل استقبال مخاطبان تا 20 اسفند ادامه دارد.
"قصه بخت" با یکی از شیوههای قدیمی تئاتر عروسکی ایرانی تولید شده و دستاندرکاران آن پس از هر اجرا برای تماشاگران کودک و نوجوان به ارائه توضیح درباره این نمایش و تکنیک اجرایی آن میپردازند.
نمایش "قصه بخت" به کارگردانی داود فتحعلیبیگی تا 20 اسفندماه در مرکز تولید تئاتر کانون روی صحنه است.
به گزارش خبرگزاری مهر، هشت نمایش شرکتکننده در اجراهای دورهای نمایشهای برگزیده کودک و نوجوان تا پنج اسفند روی صحنه هستند، اما اجرای "قصه بخت" فتحعلیبیگی با عروسکگردانی علی یدالهی به دلیل استقبال مخاطبان تا 20 اسفند ادامه دارد.
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