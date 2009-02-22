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۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۱۵

ساخت صحن حضرت زهرا (س) در نجف 10 سال طول می کشد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد عتبات عالیات گفت: ساخت مکانی با عنوان صحن زهرا در شهر نجف اشرف تا سال 1398 یعنی 10 سال دیگر به طول می انجامد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نورالله حسینی ظهر امروز در جلسه ستاد بازسازی عتبات عالیات اظهار داشت: قرار است برای این صحن امکانات مختلفی فراهم شود تا زائران حرم امام علی (ع) ضمن زیارت آن مضجع شریف از امکانات این مرکز فرهنگی و قرآنی بهره برند.

وی افزود: امکاناتی مانند کتابخانه که مجهز به کتب مذهبی خواهد شد و مرکز مطالعه و پژوهش که می تواند برای تحقیق جوانان در مورد اسلام و بزرگان اسلام مورد استفاده قرار گیرد از جمله مواردی است که در ساخت این صحن لحاظ شده است.

حسینی ادامه داد: یکی دیگر از امکانات مرکز قرائت خانه است که برای قرائت قرآن و آشنایی با سبکهای قرائت قرآن می تواند موثر باشد و همچنین به عنوان اتاق جلسات دینی و مذهبی مورد استفاده زائران قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ستاد بازسازی عتبات عالیات کرج در حال ساخت این مکان است و جمع آوری کمکها برای ساخت آن ادامه دارد.

کد مطلب 838468

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